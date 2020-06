Bayern Münih ve Dortmund Türklere emanet

Bu köşeden dünyaca ünlü teknik adamların yardımcılarının kimler olduğunu, kariyerlerini ve başarılarını sık sık dile getirmeye çalışıyorum. Bundesliga’nın başlamasıyla birlikte 18 takımın teknik ekibinde yer alan isimleri araştırırken iki isim dikkatimi çekti. Bunlardan ilki Borussia Dortmund’da maç analisti olarak çalışan Serdar Ayar’dı. Bir diğeri ise TRT Spor yorumcusu Serkan Akkoyun sayesinde ismini duyduğum Bayern Münih’in atletik performans analisti Soner Mansuroğlu.

SERDAR AYAR LUCIEN FAVRE'NİN SAĞ KOLU

2008 yılından bu yana Dortmund’da bulunan Serdar Ayar, U19 takımında 4 yıl video analisti olarak çalıştıktan sonra A takımda maç analisti ve scout olarak görevler yaptı. Peter Bosz ve Peter Stöger ile çalıştıktan sonra göreve gelen Lucien Favre’nin de en çok inandığı isimlerin başında Serdar Ayar geliyor. Onun takımın eksik olduğu konulardaki yorumlarına oldukça güvenen Favre takımla birlikte sık sık video analiz toplantıları düzenliyor. Ayar, sadece Dortmund’da değil Almanya’da da bu işin en iyi isimleri arasında gösteriliyor.

BAYERN'İN KİLİT İSMİ SONER MANSUROĞLU

Bayern Münih’te atletik performans analisti olarak görev yapan Soner Mansuroğlu ise Coventry Üniversitesi’nden mezun. Spor bilimleri üzerine yüksek lisans yapan Mansuroğlu, iki yıl West Bromwich Albion Kulübü’nde çalıştıktan sonra 2019 yılında yeniden yapılanmaya giden Bayern Münih’e katıldı. Antrenman verilerini yorumlayan ve raporlayan Soner Mansuroğlu, oyuncu performansını optimize ederek sakatlık riskini en aza indirmek için çalışıyor.

ZIDANE'IN KOZU 'BİLİM ADAMI'

La Liga’nın başlamasıyla birlikte 39 gün içinde 11 maç oynayacak Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane yeniden dönüşte en çok takımın fitness koçu Gregory Dupont’a güveniyor. Antrenman yöntemlerini bilimsel gerçeklere dayandıran ve futbol dünyasında ‘Bilim Adamı’ olarak tanınan Dupont, Fransa Milli Takımı’na Dünya Kupası’nı kazandıran ekibin en önemli parçalarından biriydi. Futbolculardan maksimum verim alma konusunda uzman olan Gregory Dupont’un asıl görevlerinden biri de kısa süre içinde Eden Hazard’ı eski gücüne kavuşturmak olacak.

SIMON KUPER BARCELONA'YI YAZACAK

Simon Kuper, Barcelona’nın sahada ve saha dışında nasıl çalıştığını göstermek için kolları sıvadı. Katalan kulübünün perde arkasında yaşananları Cruyff döneminden Messi’ye kadar anlatmaya hazırlanan Kuper, yeni kitabından bazı detayları geçtiğimiz günlerde L1 Üçgen programında verdi. Kuper; ‘Messi bugün yaptıklarını nasıl yapıyor, nasıl kulübün içindeki en güçlü insan oldu ve kararlarda dominant hale geldi?’ sorularının yanıtlarını 2021’de çıkacak kitabında anlatacak.

THE LAST DANCE BEREKETİ

The Last Dance belgeseliyle birlikte Michael Jordan tutkusu yeniden alev aldı. Efsane basketbolcunun izlerini taşıyan her şey büyük rakamlara satılmaya başladı. Utah Jazz’a karşı son şampiyonluğunu yaşadığı Delta Center’ın parkeleri 1 milyon dolara satılırken, Jordan’ın çaylak dönemine ait bir kart ise tam 100 bin dolara alıcı buldu. 92 Olimpiyatları’nda giydiği imzalı forma 38 bin, isminin yer aldığı barbekü sosu ise 10 bin dolardan satıldı. Jordan çılgınlığı önümüzdeki günlerde daha üst seviyelere ulaşacak gibi.