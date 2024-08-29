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Koray Durkal
Koray Durkal
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Başakşehir'in Jerome Opoku ile gelen turu

#UEFA Konferans Ligi#Başakşehir#Opoku

Üretkenliği sağlayamayan orta sahanın ilacı oldu.

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St. Patricks 23 yaş ortalaması ve yaklaşık 4 milyon Euro’luk kadro değerine sahip. Turu geçmiş olsalar İrlanda futbolunun Avrupa’daki en önemli başarılarından birini elde etmiş olacaklardı. Rakibinin 12 katı değere sahip Başakşehir ilk maçta deplasmandan 0-0’la ayrılarak avantajı elde etmişti.

DAHA AGRESİF OLMALIYDI

Rövanşta daha agresif daha baskılı bir Başakşehir izlemeyi isterdim açıkçası. Özellikle orta sahadaki oyuncuların üretken ve hareketli olmaması saman alevi gibi parlayıp sönen bir Başakşehir izlememize neden oldu. İlk yarıda zaman zaman yaptığı çıkışları ikinci yarıda daha da artıran Opoku o üretkenliği sağlayamayan orta sahanın ilacı oldu. Onun ortasıyla başlayan pozisyon Ömer Ali’nin golüyle tamamlandı. 82’de gelen ikinci golle Başakşehir, Konferans Ligi biletini kapmış oldu. Maç genel anlamıyla heyecandan ve futbolseverlere keyif vermekten uzaktı. Ancak önemli olan turu geçmekti.

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Fulham altyapısında yetişen Opoku, 1.97’lik boyunun ve güçlü fiziğinin tüm avantajlarını maçta çok iyi kullandı. Bu performansını sürdürürse pek çok takımın dikkatini çekecektir.

HAMZA DA İYİ İŞLER YAPTI

Çağdaş Atan’ın altyapıdan getirdiği genç stoper Hamza da benzer işleri zaman zaman yaparak Opoku ile bu iyi bir ikili olacaklarının sinyalini vermiş oldu. Başakşehir, Konferans Ligi’nde oyunu tutup savunmada iyi işler yapacağını şimdiden gösterdi ancak hücumdaki eksikleri gördükçe olumlu bir tablo çizmek kolay olmuyor...

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#UEFA Konferans Ligi#Başakşehir#Opoku
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