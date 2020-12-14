Başakşehir lige dönemedi

Şampiyonlar Ligi macerasını Paris Saint-Germain maçıyla noktalayan Medipol Başakşehir lige yeniden dönüş maçında Gaziantep karşısında beklemediği bir mağlubiyet aldı.

Başakşehir, ilk bölümlerde önce savunma arkasına uzun oynayarak Crivelli’yi topla buluşturmak istedi. Gaziantep savunması bu toplara geçit vermeyince bu kez Rafael ve Gulbrandsen ikilisiyle sağ kanattan etkili olmayı denedi.

Konuk ekip ise aynı koridordan Maxim ile hızlı kontralar arayarak rakibinin hücum dengesini bozmaya çalıştı. Ve maçın hemen başında Mirallas ile karşı karşıya bir pozisyondan yararlanamadı. Oyunun hakimiyetini elinde tutan Başakşehir, Chadli ve Gulbrandsen ile yakaladığı pozisyonlardan gol üretemeyince daha ilk dakikalarda benzer bir pozisyondan yararlanamayan Mirallas ikinci kez bulduğu fırsatı değerlendirdi ve Gaziantep’i soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle götürdü.

SADECE İRFAN CAN

İkinci yarının hemen başında da uzun toplar deneyen Başakşehir bu kez Chadli’ye istediği pozisyonu yarattı ve maçta yeniden beraberliği yakaladı. Özellikle golden sonra İrfan Can’ın ayağına bakan Başakşehir’in 65’ten sonra oyun temposu tamamen düştü. Akabinde Muhammet’in golüne engel olamadı ve bu sezon sahasındaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Yoğun Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig takviminin getirdiği yorgunluğun etkilerini yaşayan Başakşehir, ‘bay’ geçeceği önümüzdeki haftaya moralli girme şansını da kaybetti.

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