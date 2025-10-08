Barça ve Real UEFA'dan istediğini aldı mı?

Haberin Devamı

Uzun zamandır süren Avrupa Süper Ligi tartışmaları Barcelona’nın oluşumdan çekildiğini açıklamasıyla bitme noktasına geldi. Şu anda Real Madrid tek başına kalmış gibi gözüküyor. Ancak son olarak ortaya çıkan haberler bu iki kulübün UEFA ile son 1 yılda kapalı kapılar ardında yaptığı 8 görüşmeyi başka bir noktaya taşımış oldu. Haberlere göre Avrupa Süper Ligi, Şampiyonlar Ligi’ne yeni bir format önerdi. Bu yeni formatta istenenler şu şekilde;

1-) Turnuva 36 takımlı olarak 2’ye bölünecek ve maçlar 2 ayrı grupta oynanacak.

2-) Bu 2 grup UEFA kulüp puanına göre oluşturulacak.

3-) Birinci gruptaki 8 takım direkt son 16’ya yükselecek.

4-) Birinci gruptaki ikinci 8 takım ve ikinci gruptaki ilk 8 takım play-off oynayacak.

5-) Maçlar açık bir platformda ücretsiz ve reklamlı olarak yayınlanacak. Reklamsız yayın için abonelik satın alınılacak.

UEFA ve Avrupa Süper Ligi arasındaki ilişkilerin iyileşmesi ve Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın UEFA Başkanı Aleksander Ceferin hakkında yaptığı pozitif açıklamalar bu formatın hayata geçeceği yönündeki beklentileri de artırıyor. Top artık UEFA’nın vereceği kararda.

FUTBOLUN YENi RENGi YEŞiL KART

ŞiLi’de düzenlenen U20 Dünya Kupası ile birlikte yeşil sahalarda sarı ve kırmızı kartlara bir yenisi eklendi; yeşil kart. Bu kart, teknik direktörlere ve kaptanlara, VAR sistemi aracılığıyla şüpheli bir kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etme hakkı veriyor.

İlk örneğini de Fas ile İspanya arasında oynanan maçta izledik. Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, maçın son dakikalarında hakemin takımı aleyhine verdiği penaltı kararı sonrası yeşil kart hakkını kullandı. VAR incelemesinin ardından hakem kararını değiştirilerek penaltıyı iptal ederken, İspanyol futbolcuya da sarı kart gösterdi.

Teknik direktörler veya kaptanlar bu hakkını her devrede bir kez ve sadece olası penaltı, şüpheli gol, kırmızı kart gibi özel durumlarda kullanma hakkına sahip. Bu sistem büyük liglerde ne zaman kullanılmaya başlanacak henüz net değil ancak U20 Dünya Kupası’nın pilot uygulama olarak kullanılması ve şu ana kadar başarılı sonuç vermesi sürecin çok da uzun sürmeyeceğini gösteriyor.

ŞiMDi ARDA GÜLER ZAMANI





Sakatlıklarla boğuştuğu ilk sezonunda Carlo Ancelotti’nin yedek kulübesine hapsettiği Arda Güler, Xabi Alonso ile kendini buldu. Yedek kulübesinde gözlerindeki hayal kırıklığı ile uzun süre oturan Arda artık mutlu. Gözlerindeki hayal kırıklığının yerini parıldamalar aldı. Evet, Arda saf bir yetenek olmasına rağmen bilgiye ve öğrenmeye aç bir futbolcu. Eski takım arkadaşı Toni Kroos onun için, “Arda, ‘Bunu nasıl yapıyorsun?’ diye soran yeteneklerden biri. İpuçları ve tavsiyeler istiyor; zaten çok iyi olduklarını ve tavsiyeye hiç ihtiyaç duymadıklarını düşünen birçok 18 yaşında oyuncu var. Ama onda öğrenme zihniyeti var” demişti. Bu mütevazı tavır ve öğrenmeye aç tutum onun Xabi Alonso ile başka bir sayfa açmasını sağladı. Alonso onu savunma sorumluluğuna sahip bir lidere dönüştürdü. Ve Arda bu sayede 16 maçta 4 gol, 6 asist yaparken 31 gol pozisyonu yarattı. Kroos’un onda gördüklerini Alonso’nun da hemen fark etmesi Arda için büyük şans. Artık her şey onun elinde.

DÜNYANIN 8. HARiKASI PALACE





Şimdilerde futbol dünyasının en çok konuşulan takımlarının başında Crystal Palace geliyor. Premier Lig’de ilk yenilgisini hafta sonu Everton’a karşı alan Palace, şu anda dünyanın en iyi sekizinci takımı. Büyük liglerde 19 maçla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım durumunda. Bu seriye FA Cup ve Community Shield şampiyonluğu eklediler. Bu sezon Premier Lig’de en az gol yiyen ikinci takım (5) durumundalar. Stoper Marc Guehi’nin performansı, kaleci Dean Henderson’ın kurtarışları, sağ bek Daniel Munoz’un koşuları, ön libero Adam Wharton’ın oyun yönetimi ve santrfor Jean-Philippe Mateta’nın golleri etrafında yeniden yapılanmayı başardılar.

Asıl mucizeyi yaratan kişi ise teknik direktör Oliver Glasner’den başkası değil. Palace yönetimini, taraftarları ve oyuncuları projesine inandırdı ve zaman onu haklı çıkardı. Premier Lig’de uzun zaman sonra bir Leicester City mucizesi daha görür müyüz bilemem ama performansıyla dünyanın en iyi 8. takımı durumunda bulunan Palace yeni hikayeler yazmaya devam edecek gibi.

TARiHTE BiR iLK YAŞANACAK

LA Liga’nın 17. haftasında oynanacak Villarreal-Barcelona karşılaşması herhangi bir terslik yaşanmazsa İspanya’dan binlerce kilometre uzaktaki Miami’nin Hard Rock Stadyumu’nda oynanacak. İspanya Futbol Federasyonu ve UEFA tarafından onaylanan karar taraftarları çok memnun etmedi. Ancak işin maddi boyutu kulüpleri son derece memnun edecek türden. Barcelona bu maç için 6,5 milyon Euro alacak. Ekim 2024’te Barcelona ile Atletico Madrid maçı yine aynı yerde oynatılmak istenmiş ancak sonuç alınamamıştı. 21 Aralık 2025’te ABD toprakları 10 milyon Euro değerindeki bir La Liga maçına tanıklık edecek.

Benzer şekilde İtalya Serie A’daki Milan-Como maçı da Avustralya’da oynanacak. Anlaşma 12 milyon Euro değerinde. En büyük pay, San Siro’dan elde edilecek gelirin telafisi olarak Milan’a gidecek, daha küçük miktarlar Como ve diğer 18 Serie A kulübü arasında paylaştırılacak. Futbol artık endüstriyel bir meta. Paranın gücü bir lig maçını farklı bir kıtada oynatacak kadar büyük.