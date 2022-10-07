Ballkani'nin performansı aslında hiç de sürpriz değil

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Gol sonrası Sivas baskıyı artırmasına rağmen Balkani oyun disiplininden hiç kopmadı. Thaqi’nin 20. dakikadaki golü maça yeniden dengeyi getirdi. Özellikle gol öncesi Sivassporlu oyuncuların yaşadıkları konsantrasyon kaybı ve beraberindeki hatalar zincirine devam etmesi 10 dakika sonra ikinci golü getirdi. İki golün takımın sağ ve sol beklerinden gelmesi de Ballkani’nin taktiksel anlamda ne kadar gelişmiş olduğunun bir göstergesiydi. Ve karşılıklı gol düellosunu 4-3’lük skorla kazanan Ballkani oldu.

YAŞ ORTALAMASI 25

10 takımdan oluşan Kosova liginde mücadele eden Ballkani genç oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olmasına rağmen hem fiziksel hem de taktiksel yönden oldukça iyi bir takım. Bunu Cluj ve Slavia Prag maçlarında da göstermişlerdi. Sivas karşısındaki performansları da sürpriz değildi. Ballkani’nin ileri üçlüsünün yaş ortalaması 23. Takımın ise 25. Sivas’ın hücum hattında ortalamanın 33 olduğunu görüyoruz. Takımın yaş ortalaması ise 31. 19 yaşındaki Emerllahu gerek güçlü fiziği gerekse atletizmiyle maç boyunca Sivas orta sahasını çok rahat geçti. Sivas’ın hızlı diye bildiğimiz oyuncuları Charisis, Saba ve Gradel bile ağır çekimde kalmış hissi verdiler.

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EYLEME GEÇME ZAMANI

Futbolda artık isimlerin önemli olmadığının her şeyin doğru yapılanma ve antrenmandan geçtiğinin bir örneğini daha izledik dün akşam. Ülke futbolunun artık sözlerden çok eyleme, alınacak derslerden çok sorulacak sorulara ihtiyacı var...