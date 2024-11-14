Avrupa’da Fenerbahçe’yi deviren AZ Alkmaar’ın gençlik sistemi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar’a 3-1 kaybetti. Elbette eleştiri okları Fenerbahçe’ye yönlendirildi. Bu kadar kötü durumdaki bir AZ son 8 maçta sadece 1 puan almıştı. Hollanda basını bile “Sefil seri sona erdi” başlıkları attı.

UEFA GENÇLiK LiGi’Ni ALAN 9 iSiM KADRODA

Üzerinde durulmayan konu ise AZ Alkmaar’ın bir yenilenme ve geçiş döneminde olmasıydı. Şu anda 2022-23 sezonunda UEFA Gençlik Ligi’ni kazanan takımından 9 oyuncu AZ’nin kadrosunda. Bunlardan 20 yaşındaki Ro-Zangelo Daal (1 gol), 18 yaşındaki Kees Smit (1 gol, 1 asist) Fenerbahçe maçını kazandıran isimler oldu.

DOĞRU YETENEKLERi BULUP GELiŞTiRiYOR

Yani Alkmaar hayata geçirdiği sürece sonuçlardan bağımsız bir şekilde devam ediyor. Bununla da yetinmiyor AZ Alkmaar. Kurduğu scouting ağı sayesinde doğru yetenekleri bularak akademide yarattığı ortamla gelişimlerine olanak sağlıyor. Kulüp bu felsefe sayesinde son 3 yılda yetiştirdiği oyuncuların satışından 142 milyon Euro gelir elde etti. Bu oyuncuların başında da AC Milan formasıyla mükemmel bir sezon geçiren Tijjani Reijnders geliyor.

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3 YILDA SATIŞTAN 142 MiLYON EURO

FUTBOLCU GiTTiĞi KULÜP BONSERViS

Tijjani Reijnders Milan 19 milyon Euro

Vangelis Pavlidis Benfica 18 milyon Euro

Milos Kerkez Bournemouth 18 milyon Euro

Myron Boadu Monaco 17 milyon Euro

Calvin Stengs Nice 15 milyon Euro

Teun Koopmeiners Atalanta 14 milyon Euro

Jasper Karlsson Bologna 11 milyon Euro

Owen Wijndal Ajax 10 milyon Euro

Sam Beukema Bologna 9 milyon Euro

Yukunari Sugawara Southampton 7 milyon Euro

Jens Odgaard Bologna 4 milyon Euro

MONACO HÜTTER iLE HEM GENÇLEŞTi HEM GELiŞTi

Monaco bu sezon Fransa Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi’nde bambaşka bir profil çiziyor. Özellikle teknik direktörlüğe Adi Hütter’in gelişi sonrası kırmızı beyazlı kulüp hem gençleşti hem gelişti. Geçen yıl 24,5 yaş ortalamasına sahip olan takım bu sezon ise 23,5 gibi bir ortalamaya sahip.

ESKiLER GÖNDERiLDi YENiLER FARK YARATTI

Red Bull altyapısında teknik direktörlüğe başladıktan sonra Red Bull Salzburg, Young Boys, Eintracht Frankfurt ve Mönchengladbach gibi önemli takımları çalıştıran Hütter, takımın eski oyuncularla yollarını ayırmasına onay verirken gençlere yaptığı dokunuşlarla da Monaco’nun çehresini kısa sürede değiştirdi.

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DEVLER LiGi’NDE 4. FRANSA’DA 2. SIRADA

Takıma yeni katılan 18 yaşındaki George Ilenikhena, 20 yaşındaki Lamine Camara ve 19 yaşındaki Christian Mawissa “Benim için deneyim bir yaş meselesi değildir” diyen Hütter’i performanslarıyla haklı çıkardı. Fransa’da 2., Şampiyonlar Ligi’nde ise yenilgisiz olarak 4. sırada yer alan Monaco, II. Louis Stadı’nın ışıkları altında şimdiden yeni bir jenerasyonun doğuşunu müjdeliyor.

iNGiLTERE PREMiER LiGi’NDE KiŞiSEL ANTRENÖR KRiZi

Crystal Palace takımının 30 milyon pound karşılığında Arsenal’den transfer ettiği genç oyuncu Eddie Nketiah sakatlandı. Sebebi ise çalıştığı ve büyük paralar verdiği kişisel antrenörü. Kulübün sağlık çalışanları da bu sakatlığın antrenman programının dışında bir seansla olduğu görüşünde.

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KULUBÜN HAZIRLADIĞI PROGRAMLAR YETERLi

Bu durumdan şikayet eden tek kulüp Palace değil. Pek çok Premier Lig kulübü oyuncularının tuttuğu antrenörlerin zorlayıcı performanslarından rahatsız. Oyuncuları optimum seviyeye çıkarmak için yapılan çalışmaların onları etkilediğini savunan kulüpler sakatlıkların bu sebeple daha da çok arttığı görüşünde. Kulüpler tarafından titizlikle hazırlanan antrenman ve diyet programlarının yeterli, bunun dışındaki her yüklemenin spor bilimine aykırı olduğu görüşü şu günlerde ligin temel tartışmalarından biri. Bakalım bu denklemden kendilerine ekstra yatırım yapan oyuncular mı haklı çıkacak yoksa kulüpler mi?