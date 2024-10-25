Avrupa ile aramızdaki fark açılıyor

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Uyguladıkları baskıdan tutun, geçişlerden setlere kadar titizlikle örülmüş bir taktikle sahadaydılar.

Futbolsever olarak zevk alsam da temsilcimizin 5 golü yiyen taraf olması son derece üzücüydü. Maç için söylenecek şeyler belli. Dersini iyi çalışmış ve ne istediğini bilen Celje sonuna kadar hak ettiği bir galibiyet aldı. Çağdaş Atan ve Başakşehir’in seviye atlayabileceği en önemli platformda hayal kırıklığı yaşatması da bize düşen tarafıydı. Futbolculuğunda Galatasaray forması da giyen Albert Riera, kulübede fark yaratan isim oldu. Riera ve Celje, bize ligimizin kalitesizliğini bir kez daha gösterdi. Bu maça özel olarak Çağdaş Atan için olumlu ifadeler kullanmak imkansızdı.

İSİMLER DEĞİL PROJELER ÖNEMLİ

Avrupa ile aramızdaki oyun ve anlayış farkı giderek açılıyor. Ligde oynanan oyun Avrupa’da yeterli olmuyor hatta vasat kalıyor. Artık kabul edelim isimlerle, yıldızlarla değil projeyle oynanıyor bu oyun. Tıpkı adını çok az futbolseverin duyduğu Celje gibi potansiyeli ve oyun planı olan teknik adamlar çağına doğru hızla ilerliyoruz. Ya bu hıza yetişip ayak uyduracağız ya da bu tip hüsran dolu geceleri yaşamaya devam edeceğiz.