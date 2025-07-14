Annesinin hayalini gerçekleştiren yıldız!

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio’nun hayat hikayesi filmlere konu olacak türden.

Henüz 9 yaşında futbola başlayan Asensio, eski bir futbolcu olan babasının da desteğiyle iyi bir oyuncuya dönüştü. 15 yaşında annesi Maria’yı kanserden kaybeden oyuncu 2 yıl boyunca futbola ara verdi. Annesinin kaybını kaldıramayan İspanyol oyuncu, bu dönemde rehabilitasyon sürecinden geçti ve çok daha güçlü bir şekilde yeşil sahalara dönerek dünya devi Real Madrid’e transfer oldu.

Perez’in yatının önünde fotoğraf

Asensio'nun en unutamadığı an ise annesiyle birlikte Mallorca’da bir yürüyüş sırasında yaşandı. Anne-oğul yat limanında yürürken görkemli bir yat görüp önünde fotoğraf çektirmeye karar verdi. İlginçtir yatın sahibi Real Madrid Başkanı Florentino Perez’di. Ve yine çok ilginçtir ki o fotoğraf çekilirken teknenin içinde olan Perez’e annesi şöyle sesledi; “Bu benim oğlum Marco, bir gün Real Madrid’de oynayacak.” Ancak annesi oğlunun imzasını göremedi.

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İmza gününde gözyaşlarını tutamadı

İmza gününde annesini anan ve gözyaşlarını tutamayan Asensio, zorluklara rağmen her zaman pes etmeyen bir karakter oldu. Zorluklar onun hep sınavıydı. Küçük yaşlardan itibaren ayak bileğinde ve dizlerinde dayanılmaz ağrılar çeken Asensio, sürekli doktor kontrollerine gitmek zorunda kaldı. Ailesinin durumu yetmediği için hayatı daha da zordu.

DOKUZ AY SAHALARDAN UZAK KALDI

2011’de annesini kaybetti. İki zorlu yılın ardından 2013’te Mallorca ile yeniden futbola döndü. 2015’te Real’e imza attı. 2019’da büyük bir sakatlık yaşayan Asensio, yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kaldı. Bir daha futbol oynayamayacağını bile düşündü ancak önce PSG ardından Aston Villa performanslarıyla yeniden kendini hatırlattı. Şimdi Fenerbahçe ile yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyor.