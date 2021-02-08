Anfield Road’da sahne İlkay’ın

Futbolda son yılların en büyük maçları şüphesiz Klopp ile Guardiola arasında oynanıyor. İki teknik adam öyle farklı hamleler deniyorlar ki deyim yerindeyse iki satranç ustası gibi birbirlerine karşı üstünlük sağlamaya çalışıyorlar.

Dün Anfield Road’da yine bir hamleler savaşı izledik. Liverpool defansında Ozan Kabak’ı görmeyi beklerken, Klopp bir şekilde maça yetiştirilen Fabinho-Henderson ikilisiyle tandemi oluşturdu.

Guardiola ise ezeli rakibine karşı yine farklı bir hamleyle sahaya çıktı. Solda Sterling sağda Mahrez’i konumlandıran Guardiola ileride ise Foden’ı ilk kez sahte 9 olarak deneyerek Klopp’a küçük bir sürpriz yapmayı tercih etti.

ÖNCE PENALTI KAÇIRDI

Dengeli geçen ilk yarının 37.dakikasında City, Sterling ile penaltı kazandı. Takımın formda ismi İlkay Gündoğan penaltıyı üstten auta atınca devre 0-0 sona erdi. 49. dakikada City, Sterling’le yarattığı tehlikede bu kez İlkay’la golü buldu. 62’de Salah, kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirdi: 1-1. Bundan sonraki bölüm İlkay’ın şovuna sahne oldu. Foden’ın asistinde takımını bir kez daha öne geçiren İlkay ilk yarıda kaçırdığı penaltıya rağmen maçın kahramanı oldu. City gecenin yıldızları Sterling ve Foden’ın golleriyle skoru belirledi: 1-4.

PEP GUARDİOLA: HiÇ GERi ADIM ATMADIK

Üç puan bizim için çok önemliydi. Umarım Anfield Road’a yeniden geldiğimizde benzer bir performans ortaya koyarız. Özellikle penaltı kaçırdığımız iyi oldu. Kimse geri adım atmadı, sürekli hücumu düşündük ve hiçbir zaman vazgeçmedik.

JÜRGEN KLOPP: OYUNUMUZ MUHTEŞEMDİ

Bugün bizim günümüz değildi ama oyunun büyük bölümü benim açımdan muhteşemdi. Çok hoşuma gitti, performansımız iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Ancak savunmada iki kez büyük hata yaptık. Bu çok açık ve hataları herkes gördü.

HAKAN ÇALHANOĞLU HARiKA DÖNDÜ

İtalya Serie A’da Milan, evinde Crotone’yi 4-0 yenerken, Covid-19’u atlatıp bir ay sonra sahalara dönen Hakan Çalhanoğlu, 2 asistle yıldızlaştı. Kırmızı siyahlılarda İbrahimovic ve Rebic 2’şer fileleri havalandırdı. 62’de oyuna giren Çalhanoğlu, 69 ve 70’te Rebic’in attığı gollerin pasını verdi. Milan bu sonuçla 49 puana ulaşıp liderliğini sürdürdü.

ZEKi ÇELiK’Li LiLLE RAHAT KAZANDI: 2-0

Fransa1. Ligi lideri Lille, deplasmanda Nantes’ı 2-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Jonathan David’in golleriyle galibiyete uzanan Lille, 24. hafta sonunda puanını 54’e çıkardı. Lille’de milli futbolcularımızdan Zeki çelik 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.