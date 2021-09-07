Amerika Kıtası'nda bu kez Covid savaşı

Brezilya ile Arjantin’i önceki gün Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde karşı karşıya getiren maçta dünya futbol tarihinde daha önce örneği görülmemiş bir skandal yaşandı.

HERKES ŞAŞTI KALDI

6. dakikada Brezilya Sağlık Kurulu (Anvisa) görevlileri sahaya girerek son 14 gün içinde İngiltere’de bulunan ancak Brezilya’ya girişte yalan beyanda bulunan Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia’yı sınır dışı etmek istedi. Arjantin soyunma odasına giderken maç askıya alındı. 2 komşu ülke arasında daha önce birçok kez maçlar yarıda kaldı, büyük olaylar çıktı ancak 2 taraf da ilk kez böyle bir olaya tanık oldu.

HER BRANŞTA REKABET

Brezilya ile Arjantin arasında 100 yılı aşkın süredir devam eden rekabet bir klasik olarak bilinse de aslında bir anlamda ‘Amerika Kıtası Savaşı’ olarak da tanınır. Onların rekabeti tüm spor dallarında da bulunur.

10 YIL OYNAMADILAR

Ancak Arjantin-Brezilya futbol maçı, iki tarafın da kaybetmek istemediği bir maçtır ve genellikle içinde yer aldığı şampiyonadan daha fazla önem kazanır. Bu rekabetin yoğunluğunu anlamak için 1946 olaylarından sonra iki takımın 10 yıl karşılaşmadığını hatırlamak yeterlidir.

1925 COPA AMERİCA’DA BAŞLADI

1925 Copa America Finali: Barracas Stadı’ndaki maçta ilk golü bulan Brezilya’ydı. Maç böyle bitse şampiyonu belirlemek için bir maç daha oynanacaktı. İlk yarının sonlarında Muttis ve Friedenreich birbirlerine tekme ve yumrukla girince karşılaşma askıya alındı. İkilinin barışmalarının ardından maç devam etti ancak 2-2 biten maç sonunda kupayı Arjantin kazandı. Bu maç tarihe Barracas Savaşı olarak geçti.

‘UTANÇ OYUNU’ DEDiLER

1937 Copa America Finali: Buenos Aires’teki final golsüz sona erdi. Uzatmalarda Arjantin 2 gol attı. Gollerden birine itiraz eden ve güvenliklerinden endişe eden Brezilyalılar, maç bitmeden stadı terk etme kararı aldı. Brezilya basını o zamandan beri bu maçı ‘jogo da vergonha’ (utanç oyunu) olarak adlandırdı.

KALECiSiZ PENALTI...

1939 Roca Kupası: Rio de Janeiro’daki 2 maçtan ilkini Arjantin 5-1 kazandı. 1 hafta sonra rövanş yapıldı ve. 2-2 devam eden maçın bitimine kısa bir süre kala hakem önceki maçta olduğu gibi Brezilya’ya penaltı verdi. Arjantinli Arcadio Lopez hakeme sözlü olarak saldırınca polis saha dışına çıkardı. Hakem ve polisin hareketlerine çileden çıkan Arjantin sahayı terk etti. Brezilya’ya 3-2’lik galibiyeti getiren penaltı rakip sahadan çıktığı için kaleci olmadan atıldı.

1945-1946’DA BACAKLAR KIRILDI, 10 YIL MAÇ OLMADI

Brezilya’nın kazandığı 1945’te Menezes, Arjantinli Batagliero’nun bacağını kırdı. Birkaç ay sonra 1946 Copa America finalinde Brezilyalı Jair Rosa Pinto Arjantin kaptanı Jose Salomon’un kaval ve fibula kemiğini kırdı. Arjantinli ve Brezilyalı oyuncuların sahada polisle kavga etmesiyle seyirci sahayı işgal etti ve 2 takım soyunma odasına gitti. Sonra devam eden maçı Arjantin 2-0 kazandı. Salomon asla tam iyileşmedi ve profesyonel futbol oynamadı. Bu maç sonrası 2 ülke 10 yıl karşılaşmadı.

1978 DÜNYA KUPASI’NA ‘ROSARiO SAvAŞI’ DAMGASI

1978 Dünya Kupası: 2. turun B Grubu, esasen Arjantin ve Brezilya arasındaki bir savaştı. Grup maçında gergin ve şiddetli bir oyuna rağmen golsüz berabere kaldılar. 2 takımın da kaderleri son maçlarına bağlıydı. Brezilya son maçı 3-1 kazandı, Arjantin’in finale gitmek için Peru’yu 4 net golle yenmesi gerekiyordu. Arjantin 6-0 kazandı. Peru’nun çok fazla çaba göstermemesi için yasa dışı bir şekilde teşvik edilmiş olabileceği iddia edildi ama kanıtlanamadı. Yaşananlar tarihe ‘Rosario Savaşı’ olarak geçti.

1990’DA ‘KUTSAL SU SKANDALI’

· 1982 Dünya Kupası: C Grubu’nda açılışta İtalya, Arjantin’i 2-1 mağlup etti. Arjantin’in Brezilya karşısında bir galibiyete ihtiyacı vardı, ancak Brezilyalıların 3-1’lik galibiyeti Maradona’yı çileden çıkardı. Brezilyalı Batista’yı tekmeledi ve direkt kırmızı kart gördü.

· 1990 Dünya Kupası: Arjantin, Maradona’nın pası ve Caniggia’nın golüyle Brezilya’yı 1-0 mağlup etti. Ancak maç sonu büyük tartışmalar çıktı. Brezilyalı oyuncu Branco, Arjantin teknik heyetinden birini kendisine içinde ilaç olan bir su vermekle suçladı. Yıllar sonra Diego Armando Maradona, Arjantin’de katıldığı bir televizyon programında Branco’ya ‘kutsal su’ verildiğini söyleyerek

gerçeği itiraf etti.

BU KEZ ‘ŞEYTANIN ELi’

· 1995 Copa America: Çeyrek finalde Brezilyalı Tulio, sol koluyla topu kontrol edip gol attı. Hakem Noriega gol olduğunu iddia etti. Maç 2-2 bitti ve Brezilya penaltılarla kazandı. Arjantinliler gol için ‘şeytanın eli’ dedi.

2014 YILINDA YAPILAN BESTE SAMBACILARI ADETA ÇILDIRTTI

· Hem Brezilya hem Arjantin futbol tribünlerindeki besteleriyle tanınır. Ancak Arjantin bu konuda oldukça başka. El Monumental, La Bombera ya da El Clindirico statlarından çıkan besteler hem bölgeye, hem de tüm dünyaya kısa sürede yayılarak futbolseverlerin kendi dillerinde söyledikleri marşlar haline gelirler.

Özellikle Arjantin’in 2014 Dünya Kupası için yazdığı besteyi efsane oyuncu Maradona’nın da söylemesiyle Brezilyalılar deyim yerindeyse çıldırdı.

· İşte o unutulmaz bestenin sözleri Brezilya söyle bana babanı evde görmek sana ne hissettiriyor? Yemin ederim ki, yıllar geçse bile üstünden Asla unutmayacağız Diego’nun seni nasıl çalımladığını Cani’nin aşıladığını Bu yüzden İtalya’dan beri ağlıyorsun Şimdi de Messi’yi göreceksin Bize kupayı getirecek Maradona, Pele’den daha büyüktür...

‘KÜRESEL UTANÇ, DAHA ÖNCE BÖYLE MÜDAHALE GÖRÜLMEDi’

· Brezilya ile Arjantin arasındaki mücadelenin, Brezilyalı sağlık yetkililerinin sahaya müdahalesinin ardından ertelenmesi İspanya ve İtalya medyasında da geniş yankı uyandırdı:

iSPANYA BASINI

· MARCA: “Tarihin en sıra dışı Brezilya-Arjantin maçı.”

· AS VE SPORT: ”Küresel utanç.”

· EL MUNDO DEPORTİVO: “Utanç.”

· EL PAiS: “Pandemi başladığından beri Brezilya’da sağlık müfettişlerinin bu büyüklükte veya kamuya açık daha düşük ölçekli herhangi bir etkinlikte böyle bir müdahalesi olmadı.”

iTALYA BASINI

· CORRiERE DELLO SPORT: “Covid kaosu. Brezilya’da sansasyonel hadise. 4 oyuncu karantinada

kalmadığı için karşılaşma durduruldu. Arjantin bırakıp gitti.”

· LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Covid karşıtı baskın, Brezilya-Arjantin maçını durdurdu.”

· TUTTOSPORT: “Brezilya’da çılgınca şeyler. Polis maçı durdu.”

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