Almanya 6-0 mağlup olunca neler oldu neler!

Almanya, UEFA Uluslar Ligi grup maçında İspanya’ya karşı 6-0’lık tarihi bir hezimet yaşarken tüm gözler yenilginin 1 numaralı sorumlusu olarak görülen teknik direktör Joachim Löw’e çevrildi. Löw’ün istifa etmesini isteyenlerin sayısı bir hayli artarken, başta Mesut Özil olmak üzere pek çok kişi Mats Hummels, Jerome Boateng ve Thomas Müller’in tekrar milli takıma alınması yönünde baskısını artırdı. Alman basını da alınan tarihi yenilgiyi sayfalarına taşırken, alınan skoru felaket olarak yorumladı.

KAPKARANLIK BiR GECE

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Löw, “Sahada ne vücut dili gördük, ne bir gerginlik ne de ikili mücadele. Sahada hiçbir şey yoktu. Ne bir aksiyon, ne bir şut, ne bir pas yoktu. Her şey eksikti. 1-0’dan sonra oyun organizasyonunu bıraktık. Bugün her şey ölü gibiydi. Bizim için kapkaranlık bir geceydi” dedi. Tüm futbolcularını eleştiren Löw’ün konuşmasında 11 kez ‘bir şekilde’ kelimesini kullanması Almanya’da alay konusu olan gündemlerden biri olurken, maçla ilgili “Almanlar, oyunun tamamından son düdüğe kadar köpek tarafından ısırılmış gibi acılı ve yaralı şekilde sahadan ayrıldılar” yorumu yapıldı.

MESUT’UN MESAJI GÜNDEM yARATTI

Mesut Özil, Almanya’nın 6-0’lık mağlubiyetinin ardından “Jerome Boateng’i milli takıma çağırmanın tam zamanı” paylaşımı yaparak gündem yarattı. Onun bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken efsane futbolcu Lothar Matthaeus da benzer bir açıklamayla Mesut’a destek verdi. Matthaeus “Biz milli takıma ülkenin en iyilerini almak zorundayız. Böyle bir mağlubiyetten sonra Müller, Hummels ve Boateng gibi lider futbolculara ihtiyaç var” değerlendirmesini yaptı. Bu konudaki baskılara Löw’ün nasıl tepki vereceği ise şimdiden en çok merak edilen konuların başında geliyor.

GÖZLER FLICK’E ÇEVRiLDi

Bild gazetesi Löw’ün yarattığı kaos ortamından çıkışın anahtarı olarak Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick’i gösterdi. Bundesliga’da ve Şampiyonlar Ligi’nde muhteşem işler çıkaran teknik adamla Alman Futbol Federasyonu’nun geçen yaz görüştüğünü yazan gazete, yeni bir dönem için Flick’in dışında Klopp, Tuchel ve Rangnick gibi isimleri de gösterdi.

ALMANYA’DA HÜZÜN, İSPANYA’DA BAYRAM

Bild: 0-6. Jogi felaketi. Şimdi Jogi sallanıyor.

Spiegel: Milli takım İspanya’ya 6-0 mağlup oldu. Yıkım oyunu.

Kicker: Felaket. Yılın sonunda İspanya karşısında 6-0’lık şok bir yenilgi geldi.

Die Welt: Löw’ün takımı yenilmedi, imha edildi.

iSPANYA BASINI NE DEDi?

Marca: Almanlara karşı tarihi zafer.

AS: Tarihi dayak.

Mundo Deportivo: Tarihi dans.

Sport: Büyük zaman.

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