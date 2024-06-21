Almanlar, Musiala'yı İngilizler'in elinden nasıl kaptı?

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Almanya’nın Stuttgart kentinde Alman anne Carolin ve Nijeryalı-İngiliz baba Daniel’in oğlu olarak dünyaya gelen Musiala, 7 yaşındayken İngiltere’ye taşındı. Londra’nın Croydon semtinde bulunan ve mezunları arasında Callum Hudson-Odoi ve Victor Moses’in de bulunduğu Whitgift’te okudu. Ardından da Chelsea akademisinde futbol eğitimi aldı.

İNGİLTERE'DEYKEN İLK GOLÜNÜ TÜRKİYE'YE ATMIŞTI

İngiltere Futbol Federasyonu Jamal Musiala’nın Chelsea akademisindeki gelişimini yakından takip ediyordu. Bu yüzden de 14 Yaş Altı Milli Takımı’na çağrıldı. Her ne kadar yaşıtları kadar fiziksel olarak gelişmemiş olsa da, potansiyelini herkes fark etmişti. Bu yüzden de federasyon onu her seviyede milli takıma çağırmaya devam etti.

15 Yaş Altı Milli Takımı’nda oynarken ilk golünü de Türkiye karşısında atmıştı. Hollanda maçında yaptığı hat-trick’le de adını herkese duyurdu.

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BAYERN'E TRANSFER OLUNCA İŞ DEĞİŞTİ

Fransa’da düzenlenen 2019 Montaigu Turnuvası’ndan Brezilya ve Arjantin gibi ülkeleri, Bellingham’la birlikte saf dışı bıraktı. Ancak aynı yıl 16 yaşındayken Bayern Münih’e transfer olunca işler değişti. Musiala Bayern’deki ilk yılında ilk maçına çıktı ve kulübün Bundesliga’daki en genç oyuncusu unvanını aldı.

Hatta takım 2020’de UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığında kadrodaydı. İngilizler onu A Milli Takım’a katmak için çalışmalarını sürdürürken devreye, o dönem Almanya’yı çalıştıran Joachim Löw girdi. Löw, Allianz Arena’yı Musiala için sık sık ziyaret etti ve ailesini yemeğe çıkardı. Bu görüşmeler sonrası Musiala kararını Almanya’dan yana verdi.

Sonuçta İngilizler, Musiala’nın EURO 2024’teki ilk iki maçında iki gol attığını görünce nasıl bir cevheri kaybettiklerini bir kez daha anladılar. Bakalım bir dönem birlikte oynayan Jamal Musiala ve Jude Bellingham bu turnuvada karşı karşıya gelecekler mi?

PORTEKİZ MAÇINI DA BU STATTA OYNAYACAĞIZ

Türkiye-Gürcistan maçına ev sahipliği yapan BVB Dortmund Stadı, ‘akan çatısı’ ile tribündeki taraftarlara büyük sıkıntılar yaşattı. Maç saatinde yoğunlaşan yağmura dayanamayan çatının bazı bölümlerinden akan suların oluşturduğu görüntüler, patlayan su borusundan farksızdı. Meteoroloji raporlarına göre Türkiye-Portekiz maçının oynanacağı cumartesi günü her ne kadar yağış gözükmüyor olsa da, karşılaşmaya gelecek taraftarlara tedbirli olup, mutlaka yağmurluk getirmelerini tavsiye ediyoruz.

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EURO 2024'TE ŞAMPİYON OLURLARSA REKOR MİKTARDA ÖDÜL KAZANACAKLAR

İngiltere Milli Takımı futbolcuları, 58 yıllık özleme son verip bu yaz Avrupa Şampiyonası'nı kazanmaları durumunda federasyondan 14 milyon sterlin alacaklar. Şampiyon olmaları halinde federasyonun UEFA'dan alacağı 24 milyon sterlinin 14 milyonu takıma dağıtılacak. Ancak bu dağılımda da bazı farklar olacak.

Harry Kane ve Jude Bellingham’ın aralarında bulunduğu oyuncu grubu 10 milyon sterlini aralarında paylaşırken, teknik direktör Gareth Southgate 4 milyon sterlinle en fazla parayı kazanan isim olacak. Bu rakam, 2022 Dünya Kupası için 13 milyon sterlinlik bonusu gölgede bırakırken yeni bir ödül rekoru anlamına geliyor.

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EN HIZLILAR İÇİNDE MBAPPE YOK

EURO 2024’teki en hızlı oyuncular belli oldu. En hızlı 10 isim arasında, süratleri ile ünlü Kylian Mbappe ve Kyle Walker yer almıyor. Listenin zirvesinde, bu sezon 37.38 km hıza ulaşan Tottenham’ın Hollandalı stoperi Micky van de Ven yer alıyor. Bu oyuncuyu 36.86 ile Portekizli Pedro Neto ve 36.84 ile Polonyalı Jakub Moder izliyor. Bu sezon Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmek için Almanya’da bulunan en hızlı 10 oyuncunun sıralaması şu şekilde: