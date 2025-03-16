Alkışlar yeni orkestra şefine!

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Trabzonspor'da göreve getirilen Fatih Tekke ilk sınavından başarıyla geçti. Elbette ilk maçtan Tekke hakkında değerlendirmek yapmak çok sağlıklı olmayacaktır. Takımla fazla zaman geçirmeden Başakşehir deplasmanına çıktı ve 3-0 kazandı. Saha kenarında bir an bile yerinde durmayan Tekke, jestleri ve mimikleriyle adeta bir orkestra şefini andırıyordu. Oyuncularına sürekli talimatlar vererek neler istediğini anlatıyordu. Ve tüm bu çabalar karşılıksız kalmadı.

ÖZ GÜVEN KAZANDIRDI

Beklentilerin altında kalan bir oyuna rağmen galibiyet çok önemliydi. Çünkü;

1-) Trabzonspor’un deplasmanda neredeyse 1 yıllık kazanamama serisine son verdi. Bir anlamda takımın üstündeki baskıyı kırdı.

2-) Bundan sonraki maçlarda kendine dair planlarını ve oyun şablonunu uygulatmak için öz güven kazandı.

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3-) Bordo mavili taraftarlarda yarattığı heyecanı ilk maçtaki galibiyetle daha da üst seviyelere taşıdı. Bundan sonraki iç saha maçlarını bu destekle daha da coşkulu hale getirecektir.

Başta da belirttiğim gibi Fatih Tekke ilk maç özelinde eksikleri ve hataları da mutlaka değerlendirecektir. Oyunun ilk 25 dakikalık bölümünde rakibe verilen 3 net pozisyonu ve penaltıyı kurtaran Uğurcan’ın performansı galibiyette en önemli faktördü. Tribünlerdeki Fatih “Sultan” Tekke etkisini sahada da görmek için biraz daha beklemekte fayda var.