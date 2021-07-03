Alay ettikleri hayalci şair ve romantik serseri 'kurtarıcı' oldu

İngiltere ve Almanya... Futbol tarihi boyunca iki ezeli rakip arasında unutulmaz karşılaşmalar oynandı. 1966 Dünya Kupası finali (4-2), EURO 96 Avrupa Şampiyonası yarı finali (Normal süresi ve uzatmalar 1-1 bitti, İngiltere penaltılarda 6-5 kaybetti) ve 2002 Dünya Kupası Elemeleri grup karşılaşması (5-1) bunlardan sadece birkaçı.
ELEMEDE iLK ZAFER
Ancak Wembley’de 4-2 kazanılan1966 Dünya Kupası finali, İngilizler için deyim yerindeyse bir kâbusun başlangıcıydı. O günden sonra ne zaman Almanya maçları olsa İngilizler için o görünmez hayalet harekete geçiyordu. Ama tarihler 29 Haziran 2021’yi gösterdiğinde İngiltere rakibini Sterling ve Harry kane’in golleriyle 2-0 yenerek Euro 2020’de hem çeyrek final bileti aldı hem de ilk kez bir eleme turunda Almanya’yı saf dışı bırakarak 55 yıllık hayaleti kovmayı başardı.
ADA BASINI COŞTU
Bu coşkuyu sadece futbolcular değil, Ada basını da manşetlerinde fazlasıyla yaşadı.
SOUTHGATE NEGATİF ALGILARI YIKTI VE ZAFERİN MİMARI OLDU EURO
2020 aday kadroları açıklandığında en çok eleştirilen isimlerden biri de İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate’ti. Kadroda çok sayıda defans oyuncusuna yer vermesi ve ideal 11’inde de bu sayının çok fazla olması Ada basınında sıkça dile getirildi. Ancak negatif tepkilere rağmen bu oyunculardan nasıl bir kurgu ortaya çıkaracağını en iyi bilen Southgate idi. Ve Almanya’nın tüm kanat organizasyonlarını etkisiz hale getirerek büyük zaferin mimarı oldu.
ÖLÜM GRUBU ÖLDÜ, 3.’LER ÇEYREK FiNALDE
Yaşamlarını futbola adayan iki teknik adam bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak.
NEFESLER TUTULACAK
1 milyar Euro’luk değeriyle dünyanın en değerli üç kadrosundan birine sahip olan Manchester City ile 780 milyon Euro’luk Chelsea arasındaki mücadele sonrası Kupa 1 sahibini bulacak. TSi 22.00’de başlayacak ve İspanyol hakem Mateu Lahoz’un yöneteceği maç beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayımlanacak
M.CITY İLK PEŞİNDE
Guardiola’lı Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, Tuchel’li Chelsea daha önce 2012’de Kupa 1’i müzesine götürmüştü.
HAYALLERİ SÜPER LİG'İN ÖTESİNDE OLANLAR
Süper Lig’de sezon sona erdi. Sergen Yalçın liderliğinde Beşiktaş, müthiş bir öyküyle Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Altyapısında yetiştiği Beşiktaş’la hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayarak bir ilki gerçekleştiren Yalçın, tartışmasız bu sezonun en başarılı teknik adamı. Ancak gösterdikleri performansla en az Sergen Yalçın kadar kıymetli işlere imza atan teknik adamlar da yok değildi. Onlardan ilki ligin yeni rengi Hatayspor’un teknik patronu Ömer Erdoğan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Alanyaspor’un başarılı hocası Çağdan Atan
POLEMİKTEN UZAKLAR
Chelsea, Thomas Tuchel yönetimindeki ilk mağlubiyetini West Bromwich Albion’dan aldı. Karşılaşma WBA’nın 5-2’lik üstünlüğüyle sona ererken sam allardyce’ın takımına zaferi getiren goller Matheus Pereira (2), Callum Robinson (2) ve Mbaye Diagne’den geldi. Ev sahibinin gollerini ise Christian Pulisic ve Mason Mount kaydetti.
DIAGNE DE COŞTU
Okay Yokuşlu 90 dakika boyunca sahanın en iyilerinden biri olurken, Diagne ise 1 gol ve 1 asistlik performansıyla göz doldurdu. Thomas Tuchel yönetimindeki ilk mağlubiyetini elde eden Chelsea, Premier Lig’de 10 maç sonra sahadan puansız ayrılmış oldu. Maviler, Tuchel ile tüm kulvarlarda çıktıkları 14 maçta yenilgi yüzü görmemişlerdi.
MİLAN, SAHASINDA 1 PUANI ZOR KURTARDI
İTaLYa Serie A’da 29. hafta mücadelesinde Milan evinde Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı. stefano Pioli’nin takımı Milan ile Claudio Ranieri’nin çalıştırdığı Sampdoria kozlarını San Siro’da paylaştı. Maçın genelinde rakibine oranla daha üstün oynamasına rağmen bunu bir türlü skora yansıtamayan Milan ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı.
İLK GOL KONUK EKİPTEN
İkinci yarıya kötü başlayan kırmızı siyahlı ekip 57’de Quagliarella’nın golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. Bu golden 2 dakika sonra adrien silva 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sampdoria son yarım saatte 10 kişi kalmasına rağmen iyi savunma yaparken Milan kilidi 87’de Jens hauge ile açtı. Milli oyuncumuz hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.
LILLE, PSG’Yİ YENDİ ZİRVEYE YERLEŞTİ
IFFHS’nin açıkladığı listeye göre Paraguay, Kolombiya, Ekvador ligleri bile Türkiye Süper Ligi’nden daha iyi.
IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu), 2011-2020 yılları arasında dünyanın en iyi liglerini puanlarıyla sıraladı. Listedeki en iyi 20 ulusal lig sıralamasında Türkiye Süper Ligi, Kolombiya, Paraguay, Ekvador ve Meksika liglerinin gerisinde kalarak 18. sırada yer alabildi. Futbol araştırmaları konusunda saygın bir yeri bulunan IFFHS, en iyi ligler sıralamasını, dünyanın dört bir yanındaki spor yazarları ve otoritelerin oyları ile belirliyor. Türkiye Süper Ligi, 20012010 yılları arasını kapsayan değerlendirmede 10. sırada yer almıştı.
‘ALTIN ÇOCUK’ 48 YAŞINDA RİNGLERE DÖNÜYOR
Boksun efsane isimlerinden ABD’li Oscar De La Hoya, 3 Temmuz’da yeniden ringlere döneceğini açıkladı. 48 yaşındaki De La Hoya, Aralık 2008’de Manny Pacquiao’ya kaybettiği maçtan sonra ringleri bırakmıştı. Profesyonel kariyerindeki 45 maçta 39 galibiyeti, 6 yenilgisi bulunan ve 6 farklı sıklette şampiyonluk kazanan Amerikalı boksör, tıpkı Mike Tyson ve Roy Jones Jr. gibi diğer efsanelerin izinden giderek boksa geri dönmeye odaklandığını söyledi. De La Hoya, ESPN’e yaptığı açıklamada, “Hakkımdaki söylentiler doğru ve önümüzdeki birkaç hafta içinde çalışmalara başlayacağım. Ringde olmayı özledim, boksu seviyorum. Boks, bugün sahip olduğum her şeyi bana verdi ve onu özlüyorum” dedi. Efsane boksörün 3 Temmuz’da karşılaşacağı rakibi henüz açıklanmazken, De La Hoya ve diğer Golden Boy Promotions yöneticileri Las Vegas’taki Allegiant Stadyumu da dahil olmak üzere maç için yerleri araştırmaya başladı. ‘Altın Çocuk’ lakaplı Oscar De La Hoya, 1992 Barcelona Olimpiyatları’nda da şampiyonluğa ulaşmıştı.
BU SEN MiSiN AUBAMEYANG?
Arsenal’in kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang, yeni imajıyla herkesi şoke etti. Gabon Milli Takımı kampında yeni saç stiliyle poz veren yıldız futbolcu, dünyaca ünlü rapçi Travis Scott’tan ilham aldığını söyledi. Saçların rengini ve şeklini sık sık değiştirmesiyle tanınan Aubameyang, 2017 yılında kişisel sponsoru olan firmanın adını saçlarına kazıtıp maçlara çıktığı için o zamanki kulübü Borussia Dortmund’dan uyarı almıştı.
XABi ALONSO YUVASINDA KALDI
İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Xabi Alonso, teknik adamlık kariyerine İspanya’da devam edecek. İsmi Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ile anılan Alonso, kulübü Real Sociedad’da kalmaya karar verdi. Real Sociedad B takımının teknik direktörlüğünü yürüten 39 yaşındaki Alonso’nun sezon sonunda bitecek sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı. Xabi Alonso 2019 yılında, altyapısında yetiştiği Real Sociedad’a, B takımının teknik direktörü olarak geri dönmüştü.
Juventus, Portekizli yıldızının ‘mükemmel hat-trick’i (sağ ayak, sol ayak, kafa) ile Cagliari’yi 3-1 mağlup etti.
Juventus, dün İtalya 1. Ligi’nin 27. haftasında konuk olduğu Cagliari’yi, Cristiano Ronaldo’nun golleriyle 3-1 yendi. Portekizli futbolcu, maçın ilk 32 dakikası içindeki gollerini ‘mükemmel hat-trick’ diye tabir edilen (sağ ayak, sol ayak, kafa) şekilde attı. 36 yaşındaki Ronaldo, ligde 23 gole ulaşırken, kariyerinde 57. kez hat-trick yaptı. Juventus’ta milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı.
LILLE GOLSÜZ BERABERE
Fransa 1. Ligi’nde ise lider Lille, deplasmanda Monaco ile 0-0 berabere kaldı. Lille, 29. hafta sonunda puanını 63’e yükseltirken, Monaco 56 puanla 4. sırada yer aldı. Lille’de milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika forma giydi. Sakatlığı atlatan Burak Yılmaz 78, Yusuf Yazıcı ise 89. dakikada oyuna dahil oldu.
ERiK LAMELA ‘RABONA’ iLE AVLADI
Premier Lig’deki Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham’ı 2-1 mağlup etti. 33. dakikada Lamela, attığı “rabona” golüyle (yanda) Tottenham’ı 1-0 öne geçirdi. Arsenal, 44’te Odegaard ve 64’te Lacazette’in penaltı golüyle galip geldi. Lamela ayrıca 76’da kırmızı kart gördü.
OZAN’A HiÇ ZAMAN VERMiYORSUNUZ
İngiltere’de son dönemde artan silahlı soygunlar sonrası Premier Lig’in yıldız futbolcuları kendilerini korumak için harekete geçti. Özellikle ülkenin kuzey batısında yaşayan oyuncular, suçlular tarafından hedef alınma riskinin ‘yüksek’ olduğu konusunda uyarıldı. Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin ardından takımın kalecisi Robin Olsen’in yaşadığı silahlı soygun futbolcuları kendi önlemlerini almaya itti. Bunlardan biri de Manchester City’den Kyle Walker oldu. Leicestershire merkezli Chaperone K9 şirketiyle iletişime geçen Walker, Apollo isimli Doberman cinsi bir köpek için 40 bin sterlin (421 bin TL) ödedi. Sadece Kyle Walker ve aile fertlerinin bileceği anahtar kelimelere tepki verecek şekilde eğitilen köpek, ön kapıyı koruyacak aynı zamanda düzenli olarak içeride ve dışarıda çevre kontrolleri yapacak. Walker, korunmak için köpek alan ilk futbolcu değil... Takım arkadaşı Raheem Sterling, Manchester United’dan Marcus Rashford ve West Ham’dan Jesse Lingard da özel eğitimli köpek satın aldı.
200 MiLYON STERLiNE MAL OLDULAR, YiNE DE FORMAYI ALAMADILAR
Chelsea’nin genç 10 numarası Mason Mount, gösterdiği performansla takımın değişmez ismi olmaya devam ediyor. Bu sezon Hakim Ziyech ve Kai Havertz gibi yıldızlar için 200 milyon pound harcayan Chelsea’de Mount’un takımda eskisi gibi forma giyemeyeceği düşünülüyordu. Ancak ne Ziyech ne de Havertz, genç futbolcuyu kesmeyi başaramadı. 22 yaşındaki Mount, bu sezon 37 maçta forma giyip, 6 gol, 6 asist üretti. Eski teknik direktör Frank Lampard’ın torpiliyle oynadığı iddialarıyla karşı karşıya kalan Mount, takımın yeni hocası Thomas Tuchel’in de vazgeçilmezi oldu. Babası Tony Mount, oğlunun hak ederek forma giydiğini savunarak; “Oğlum her zaman seviyesini yükseltmek için çalışıyor. Frank Lampard, Thomas Tuchel ve Gareth Southgate hepsi yanılıyor olamaz değil mi!” diyor.
MOLDE’DE HAALAND’LAR BiTMEZ!
Sezonun en parlak çıkışına imza atan Erling Haaland’ı yetiştiren Norveç’in Molde Kulübü, genç yıldızın veliahtını buldu bile. Üstelik bu isim, Haaland’ın kuzeni Tjaland’dan başkası değil. Bugüne kadar Molde genç takımı ile 37 maçta 64 gol atan 17 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki ay A takımla ilk maçına çıkacak. Molde’ye katılmadan önce alt lig takımlarından Bryne’de 31 maçta 40 gol atan Tjaland’ın, kuzeni Erling ile olan benzerliği de kariyerlerinin benzer olacağı yönündeki görüşleri de artırıyor.
PREMiER LiG’DE BiR iLK: WiLFRiED ZAHA DiZ ÇÖKMEDi
İngiltere Premier Ligi’nde, siyahilere yönelik ırkçı saldırıları protesto etmek amacıyla bu sezon bir ritüel haline gelen maç öncesi diz çökme eylemine Cyrstal Palace’ın yıldızı Wilfried Zaha katılmadı. Cyrstal Palace’ın dün West Bromwich Albion’u 1-0 yendiği karşılaşma öncesi tüm futbolcular diz çökerken, Zaha ayakta durmayı tercih etti. Şubat 2020’de başlayan bu eyleme artık katılmayacağını geçtiğimiz günlerde açıklayan Zaha, bu kararının gerekçesini şöyle anlatmıştı: “Diz çökmenin artık bir rutine dönüştüğünü görüyorum. Diz çökelim veya çökmeyelim, bazılarımız hala ırkçı tacizlere maruz kalıyor.”
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Son 13 maçta yalnızca 3 kez kazanabilen Londra ekibinde çanlar tecrübeli teknik adam Jose Mourinho için çalıyor. Son olarak çalıştırdığı Chelsea ve Manchester United’dan da kovulan Portekizli çalıştırıcının yerine Julian Nagelsmann düşünülüyor.
Premier Lig’de sezonun favorileri düşüşlerini sürdürüyor. Liverpool ve Jürgen Klopp’tan sonra sezonun hayal kırıklığı yaratanları Tottenham ve Jose Mourinho oldu. Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve Premier Lig’de şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Tottenham ve Mourinho için aralık ayı ve sonrası tam bir kâbusa dönüştü.
DEFANSA DÖNDÜ!
Üretken ve ofansif futboluyla büyük keyif veren Portekizli bir anda eski alışkanlıklarının kurbanı oldu ve yeniden alıştığımız o defansif kurgusuna dönüş yaparak Tottenham’ı tanınmaz hale getirdi. Takımın kane ve Son ikilisine bağımlılığının yanı sıra ekstra bir şey üretememesi de başarılı teknik adamın en büyük handikapı oldu.
HOCAYA iNANÇ AZALDI
Oynatmaya çalışılan defansif futbola rağmen rakibe pozisyon veren ve üretken olmayan Tottenham şimdilerde yeni bir çare arayışına girdi. Her ne kadar başta kane gibi tecrübeli oyuncularla iletişimi iyi olsa da Mourinho’nun kendini yenilediği yönündeki görüşe de inanç azaldı. Çareyi halen Leipzig’i çalıştıran 33 yaşındaki Julian nagelsmann’da arayan Tottenham, eldeki oyuncularla daha modern bir takım yaratmak istiyor.
EN iYi OLDUĞUNA ARTIK SADECE KENDiSi iNANIYOR
Jose Mourinho, kendisine yöneltilen eleştiriler konusunda bir hayli rahatsız. Ligde alınan 2-1’lik West Ham United mağlubiyeti sonrası gazetecilerin soruları karşısında da oldukça gergin olduğu gözlenen Mourinho, “Yönetim tarzınızı gözden geçirecek misiniz?” şeklindeki soruya, “Hayır, hiç de bile. Sıfır. Bazen skorlar, futboldaki birden fazla durumun sonucudur. Ben ve antrenör ekibim, dünyanın en iyisiyiz” cevabını verdi. Sanırım Mourinho’nun en iyi olduğuna artık sadece kendisi inanıyor.
İki Milano ekibinin tam 10 yıl sonra şampiyonluk yarışı verdiği ve ‘Derbilerin Anası’ olarak bilinen mücadelede İnter, Milan’ı 3-0’la bozguna uğrattı. Seyircisiz oynanan maçta iki takımın binlerce taraftarı stat çevresinde toplanınca polis sıkı tedbirler aldı. Maça hızlı başlayan İnter henüz 5.dakikada Lukaku’nun ortasında şık bir kafa vuruşu yapan Lautaro Martinez’in golüyle 1-0 öne geçti.
MiLAN TOPU GÖREMEDi
Milano’nun kırmızı tarafı deyim yerindeyse ilk yarım saatlik bölümde top yüzü görmedi. Rahat paslarla rakip sahaya çıkan Inter savunmaya çekildiği anlarda da Milan’a şans tanımadı. İkinci yarıyla birlikte rakip alanda baskı kuran Milan, İbrahimovic ile bulduğu iki pozisyonda kaleci Handanovic’i geçemedi. Kaçan pozisyonlar sonrası 57’de Lautaro Martinez ve 66’da Lukaku’nun gollerine engel olamayan Milan, 3-0 mağlup oldu. Lider İnter bu galibiyetle puanını 53’e çıkarırken, Milan 49 puanda kaldı.
ÇALHANOĞLU VASATI AŞAMADI
Lukaku 1 gol, 1 asist üretirken, üst üste 4 Milano derbisinde gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Milan’da çok iyi bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu karşılaşma boyunca beklentileri karşılayamadı. Maçta 3 şut atan milli futbolcumuz, yüzde 75 isabetle 55 pas verdi.
MANCHESTER CITY 13’TE 13 YAPTI: 1-0
Premier Lig’de lider Manchester City deplasmanda Arsenal’ı 2. dakikada Sterling’in attığı golle 1-0 yenerek üst üste 13. galibiyetini aldı. Mavi beyazlı ekip böylece son şampiyon Liverpool ile arasındaki puan farkını 19’a çıkardı.
ÇAĞLAR’LI LEiCESTER ASTON ViLLA’YI DA GEÇTi
Avrupa futbolunu son yıllarda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo rekabeti domine etmişti. Bu ikilinin hem takım hem bireysel ödüllere ambargo koyduğu yıllar yavaş yavaş sona ererken son iki sezonda yerini Kylian Mbappe ve Erling Haaland dönemine bırakmaya başladı.
MBAPPE'DEN İLHAM ALDI
Mbappe'nin Camp Nou’da Barcelona’ya karşı yaptığı hat-trick’in ardından Sevilla’ya karşı iki gol atan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi’nin bu haftaki bir diğer kahramanı oldu. Haaland bu muhteşem performans için Mbappe’den ilham aldığını söylerken, “Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı seviyorum ve Mbappe’nin Camp Nou’da attığı üç golden esinlendim. Kendisine teşekkür ediyorum, güzel bir geceydi” ifadelerini kullandı.
REKORLARI ALTÜST ETTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk 13 maçında 17 gole ulaşan ilk futbolcu olan Haaland, bir takımın forması altında 10 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Şampiyonlar Ligi’nde 20 yaşındayken Lionel Messi 0,47, PSG’nin yıldızı Kylian Mbappe ise 0.67 gol ortalamalarına sahipti. Erling Haaland ise 1.64 gol ortalamasıyla istatistikleri altüst etti.
1- ALBA'YA ÖLÜM TEHDİDİ
Amerikan Futbolu Ligi (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl’da Tampa Bay Buccaneers takımını 18 yıl aradan sonra zafere ulaştıran, kariyerinin 10. finalinde 7. kez şampiyonluk yaşayan efsane sporcu Tom Brady’nin attığı her imza binlerce dolar ediyor.
5 KEZ MVP SEÇiLDi
New England Patriots takımıyla 20 yıl içinde Super Bowl’da 6 galibiyet ve 3 yenilgi alan 43 yaşındaki Brady, Tampa Bay Buccaneers ile kendine ait rekoru geliştirirken 5. kez Super Bowl’da ‘En Değerli Oyuncu’ (MVP) ödülüne layık görülerek bu alanda da rekor kırdı.
REKOR SEViYELER
Bu inanılmaz başarılar ünlü sporcunun attığı her imzanın değerini rekor seviyelere ulaştırdı. Brady’nin imzaladığı forma, kask, top ya da fotoğraflara sahip olmak isteyenler binlerce doları gözden çıkarmak zorunda.
GiSELE BÜNDCHEN’LE EVLi
Dünyanın en ünlü modellerinden Gisele Bündchen ile evli olan ünlü Amerikan futbolu oyuncusu, koleksiyoncular için özel etkinlikler düzenleyerek kendi imzasını taşıyan ürünleri satışa çıkarıyor.
Ligin 10. haftasıyla birlikte Alanyaspor’un çözemediği sorunlardan biri haline gelen deplasman sendromu Hatay’da da devam etti. Hafta içi kupada Galatasaray’ı 3-2 yenerek yarı finale çıkmak Çağdaş Atan ve öğrencilerinin moralini artırmıştı. Bu moralle gelinen Hatay deplasmanında da oyunun kontrolü kendilerinde olsa da özellikle ilk yarı kısır bir döngüye sahne oldu.
MÜCADELE ÇOK, POZiSYON AZ
İkili mücadelelerin ve sertliğin son derece yüksek olduğu ilk bölümde taraflar pozisyon üretmekte başarılı olamadı. Alanyaspor ileride Babacar ve Davidson’u istediği toplarla buluşturmakta zorluk çekerken, Boupendza-Akintola-Diouf üçlüsüyle hızlı hücumlar arayan Hatay ise pozisyon kısırlığı yaşadı. Buna bir de Popov’un 45.dakikada gördüğü kırmızı kart eklenince ikinci devre Hatayspor için tamamen savunmada geçti.
KALECi MUNiR DEVLEŞTi
Hatayspor’un eksik kalmasından oldukça iyi yararlanan Alanyaspor oyunu tamamen rakip sahaya yıktı ancak aradığı golü bir türlü bulamadı. Efecan, Davidson ve Babacar’ın şutlarında günün başarılı ismi kaleci Munir gole izin vermedi. Hatayspor’da ise çok şey beklenen Boupendza, Alanyaspor savunmasının baskısı altında kaybolup gitti ve 80.dakikada yerini Kamara’ya bıraktı. Maç boyunca rakip kaleye 10 şut atan, yüzde 65’le topa sahip olan Alanyaspor 10 kişi kalan Hatayspor karşısında da uzun süreden beri yaşadığı deplasmanda kazanamama serisini devam ettirdi.
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Premier Lig’de Leicester City, konuk ettiği Liverpool’u 3-1 yenerek ‘şampiyonluk yarışında ben de varım’ dedi. Ev sahibinde Çağlar Söyüncü ile konuk ekipte Ozan Kabak’ın 90 dakika oynadığı maçta Leicester’ın diğer Türk yıldızı Cengiz Ünder yedek bekledi.
LiVERPOOL DAHA ATAKTI
Maça etkili başlayan Liverpool, ilk 30 dakikada oyunu rakip sahaya yıktı. Kırmızılar, yakaladığı pozisyonlarda önce Leicester savunmasına, ardından kaleci Schmeichel’a takılırken, Çağlar ilk yarıda 5 kritik dokunuşa imza attı. İlk devre golsüz kapandı.
SANAT ESERi GiBi GOL
İkinci yarıda tempo arttı. 67. dakikada Firmino’nun şapka çıkarılacak asistini aynı güzellikte değerlendiren Salah, takımını 1-0 öne geçirdi. 78. dakika maçın ‘kader anı’ oldu. Leicester’ın soldan kullandığı serbest atışı kullanan Harvey Barnes, topu filelere gönderdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırdığı pozisyon, VAR kararıyla gol sayıldı: 1-1. 81’de savunma arkasına atılan topa Ozan Kabak, ceza sahası dışına çıkan kaleci Alisson ile çarpışınca boşta kalan topu Jamie Vardy, filelere gönderdi: 2-1. Sahanın en iyilerinden biri olan Barnes 85’te bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 3-1.
LiVERPOOL’A VAR YARAMIYOR
VAR ile iptal edilen Liverpool golü: 6
VAR ile verilen Liverpool golü: 0
Futbolda son yılların en büyük maçları şüphesiz Klopp ile Guardiola arasında oynanıyor. İki teknik adam öyle farklı hamleler deniyorlar ki deyim yerindeyse iki satranç ustası gibi birbirlerine karşı üstünlük sağlamaya çalışıyorlar.
Dün Anfield Road’da yine bir hamleler savaşı izledik. Liverpool defansında Ozan Kabak’ı görmeyi beklerken, Klopp bir şekilde maça yetiştirilen Fabinho-Henderson ikilisiyle tandemi oluşturdu.
Guardiola ise ezeli rakibine karşı yine farklı bir hamleyle sahaya çıktı. Solda Sterling sağda Mahrez’i konumlandıran Guardiola ileride ise Foden’ı ilk kez sahte 9 olarak deneyerek Klopp’a küçük bir sürpriz yapmayı tercih etti.
ÖNCE PENALTI KAÇIRDI
Dengeli geçen ilk yarının 37.dakikasında City, Sterling ile penaltı kazandı. Takımın formda ismi İlkay Gündoğan penaltıyı üstten auta atınca devre 0-0 sona erdi. 49. dakikada City, Sterling’le yarattığı tehlikede bu kez İlkay’la golü buldu. 62’de Salah, kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirdi: 1-1. Bundan sonraki bölüm İlkay’ın şovuna sahne oldu. Foden’ın asistinde takımını bir kez daha öne geçiren İlkay ilk yarıda kaçırdığı penaltıya rağmen maçın kahramanı oldu. City gecenin yıldızları Sterling ve Foden’ın golleriyle skoru belirledi: 1-4.
PEP GUARDİOLA: HiÇ GERi ADIM ATMADIK
Üç puan bizim için çok önemliydi. Umarım Anfield Road’a yeniden geldiğimizde benzer bir performans ortaya koyarız. Özellikle penaltı kaçırdığımız iyi oldu. Kimse geri adım atmadı, sürekli hücumu düşündük ve hiçbir zaman vazgeçmedik.
JÜRGEN KLOPP: OYUNUMUZ MUHTEŞEMDİ
Yetiştiği Fenerbahçe altyapısında senelerce şans bekledi Merih Demiral. İstediği şartları bir türlü bulamadı. 2016 yılında bir karar alarak Portekiz’in alt lig takımlarından Alcanenense’nin yolunu tuttu. Potansiyelini göstererek önce Sporting’in B ardından da A takımına geçti. Alanyaspor macerasının ardından Serie A takımlarından Sassuolo’ya geçişi de uzun sürmedi. Her geçen gün üstüne koyarak yoluna devam eden Merih, 2019 yılında dünya devi Juventus’a imza attı. Bugün İtalya Serie A’nın en iyi defans oyuncuları arasında gösteriliyor.
SÜPER LiG’i PAS GEÇiP BUNDESLiGA’YA GiTTi
Bucaspor altyapısında futbola başlayan Çağlar Söyüncü, Altınordu Futbol Akademisi’nde gelişimini tamamladıktan sonra Süper Lig bile görmeden sessiz sedasız Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg’a imza attı. Tıpkı Merih Demiral gibi o da bu topraklardan ayrıldığında 2016 yılıydı. İki yıl boyunca Bundesliga’da harika performanslara imza atan Çağlar Söyüncü, 2018’de Premier League ekiplerinden Leicester City’e transfer oldu. Bugün İngiltere Premier League’in en iyi defans oyuncuları arasında gösteriliyor.
FORMA iMZALATTIĞI VAN DiJK’iN YANINDA
Henüz 20 yaşında olan Ozan Kabak için söylenecek çok şey var. Tıpkı Merih ve Çağlar gibi hayallerinin peşinde koşan genç oyuncu, Galatasaray’ın tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Igor Tudor döneminde A takımda forma giymek için yeterli görülmeyerek kadro dışı bırakılan genç oyuncuya sahip çıkan Fatih Terim oldu. Daha 17 yaşında sarı kırmızılı formayla hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig tecrübesi edinen Ozan’ı bir sezon sonra Bundesliga ekiplerinden Stuttgart renklerine bağladı. Daha 6 ay bile geçmeden ligde ‘yılın çaylağı’ seçilen Ozan aynı dönemde bu kez bir başka Alman devi Schalke 04’ün teklifine ‘Evet’ dedi.
Basamakları çok kısa sürede tırmanan Ozan Kabak, “Fırsatım olursa Premier League’de oynamak istiyorum” demişti 2017 yılında Galatasaray forması giydiği dönemde.
Onu isteyen, bu kez büyük hayranı olduğu ve kendisi için imzaladığı formasını gururla gösterdiği Virgil Van Dijk’ın takımı Liverpool’du.
Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak. Bu çocuklar önce 3 büyüklerden de büyük ve öte hayallerini, sonra da rakiplerini savunup isimlerini dünyanın en önemli defans oyuncuları arasına yazdırmak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam ediyorlar.
Liverpool’u Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonu yapan Jürgen Klopp, Federasyon Kupası’ndaki (FA Cup) şanssızlığını bir türlü yenemiyor. 5 yıldır 4. turdan öteye gidemediği kupada bu kez Manchester United’a konuk olan Kırmızılar, 3-2 yenilerek bir kez daha erken havlu attı.
FERNANDES FRiKiKTEN ATTI
Maçta Salah’la (Dk.18) öne geçen Liverpool, 26’da Greenwood ve 46’da Rashford’un golleriyle 2-1 geriye düştü. 58’de yine Salah, skora denge getirdi: 2-2. Dakikalar 78’i gösterdiği kazanılan frikikte topun başına geçen Bruno Fernandes, United’a turu getiren golü attı: 3-2.
GERÇEKTEN ÇOK iSTEDiK AMA BAŞARAMADIK
Klopp, “Bu maçtan bir şeyler çıkarabiliriz. Her maçtan bir şeyler öğreniyoruz. Biz gerçekten çok istedik. Zoru başarmak istedik ama olmadı” dedi.
ÇOK iYi OYNADIK VE DOĞRU TEPKi VERDiK
Manchester United’ın teknik patronu Solskjaer maç sonrası, “Gerçekten çok iyi oynadık. İyi savunma yaptık ve doğru tepki vermeyi başardık” dedi.
RASHFORD VE SALAH DAMGA VURDU
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen ve başarılı performansıyla dikkatleri çeken Burak Yılmaz bu kez çok konuşulacak bir tartışmanın fitilini ateşledi... Önceki gün Instagram’da bir canlı yayına katılan Burak Yılmaz’ın, Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil hakkındaki bir soru üzerine söylediği, “Mesut Özil’e başarılar dilerim. Açıkçası benimle A Milli Takım’da savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yapmak isterim” şeklindeki sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Burak Yılmaz’ın bu çok tartışılan sözleri hakkında futbol kamuoyu ne düşünüyor? Buyurun tartışmaya...
HiKMET KARAMAN: ELEŞTiRMEK ÇOK YANLIŞ
Burak, ‘Mesut iyi futbolcu’ diyor. Bu bir kültür, buna cevap verilmez. Trabzonspor Berat’ı, Galatasaray Halil’i aldı. Herkes Onyekuru diyor ben Halil diyorum. Mesut’u eleştirmek son derece yanlış. Mesut, dünya şampiyonu olmuş Alman Milli Takımı’nda yer almış. Almanya’da uzun süre kalan biri olarak neler yaşadıklarını biliyorum. Belki biz erken davransaydık bize gelecekti. Maçlardan önce dua etmesi kadar ekmeği alıp kenara koymasıyla da değerlerimizi en iyi şekilde temsil eden oyunculardan biri oldu. Bu açıdan bakmak çok önemli.
UĞUR MELEKE: HAMASET YAPMAYIN
Burak dilediği oyuncu hakkında konuşma/konuşmama hakkına sahiptir elbette. Ancak Mesut’u milli takım seçimi üzerinden itibarsızlaştırmak doğru değil. Mesut, bir dönem Almanya’da üçüncü nesil işçi çocuklarının adaptasyon hikayesini sembolize etmiş önemli bir figürdür. Mesut,
Almanya’da kendini yalnız hisseden Türk gencine rol model olmuş, hayata eşit katılımlarında yüreklendirici vasfı görmüştür. Resmin bütününe bakmadan Mesut’u sadece giydiği milli forma üzerinden eleştirmek, akıldan da, mantıktan da, sosyolojik gerçeklerden de tümüyle vazgeçip, hamasete hapsolmak olur bence.
YILMAZ VURAL: ASIL HATA BAŞKALARINDA
Ne tesadüftür ki; hayat, Sumudica’yı bu kez Çaykur Rizespor’un başına getirirken, yeni takımının ilk rakibi de eski çalıştırdığı ekip oldu. Her ne kadar bu maçta takımın başında olmasa da Gaziantep’in zaaflarını en iyi bilen isimlerin başında o geliyordu.
SKODA’YI KAR DA DURDURAMADI
Olumsuz hava koşullarını da göz önüne aldığımızda son derece vasat geçen maçın ilk devresinde Rize, bu sezon Karadeniz ekibinin hücumdaki skor yükünü sırtlayan Skoda ile öne geçti. İkinci devrede de topa daha fazla sahip olmasına rağmen şutlarında kaleyi bulmakta zorlanan Gaziantep ekibi, Skoda’nın gollerine devam etmesine engel olamadı.
Oyun üstünlüğünü rakibe verip daha hızlı hücumlarla gol arayan Çaykur Rizespor’da perdeyi kapatan isim Samudio oldu. Geçen sezonu 5 golle kapatan Paraguaylı futbolcu bu golle de bu sezon Süper Lig’deki ilk golünü atmış oldu. Hat-trick yapmaya yaklaşan Skoda’nın atışı takım arkadaşı bırakması önemli bir detaydı. Karadeniz ekibinin iç sahada kaybetmeme serisini 5 maça çıkarması da dikkat çekiciydi.
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Arsenal’ın ünlü maskotu ‘Gunnersaurus’un Mesut’un arkasından el sallayıp gözyaşı dökmesini anlatan bir karikatür, akıllara unutulmaz bir hikayeyi getirdi.
Bir rüya gerçek oldu ve Mesut Özil, Fenerbahçe’ye transfer oldu. Yıldız futbolcu, İngiltere’den ayrılırken ardında hüzünlü bir de hikâye bıraktı. O hikâye 27 yıldır Arsenal’in maskotu ‘Gunnersaurus’a hayat veren Jerry Quy’a ait. Tüm dünyada ses getiren transferin ardından ‘Gunnersaurus’un Mesut Özil’e gözyaşlarıyla veda edişini sembolize eden bir karikatür, hem sosyal medyada büyük ilgi gördü hem de akıllara o hüzünlü hikayeyi getirdi... Pandemi nedeniyle ekonomik anlamda maliyet düşürücü önlemler alan Arsenal Kulübü bu doğrultuda geçtiğimiz yılın ağustos ayından itibaren kademeli olarak 55 kişinin işine son verdi. O kişilerden biri de ekim ayında görevine son verilen kulübün unutulmaz emektarlarından Jerry Quy’du.
Sadece kırmızı-beyazlı tribünlerdeki taraftarları eğlendirmedi bu sevimli dinozor; 1993 yılından bu yana gitmediği doğum günü gitmediği evlilik töreni kalmamıştı.
Arsenal Kulübü’ne gönül veren kim varsa onsuz bir eğlence yapmamıştı bugüne kadar. Ta ki statların boş kalmasıyla birlikte görevine son verilene kadar.
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VEDA ETME FIRSATI BiLE VERMEDiLER
Arsenal Kulübü tarafından görevine son verildikten sonra Jerry Quy’a ilk sahip çıkan isim Mesut Özil oldu. Onun tüm maaşını karşılamak istediğini söyleyen Mesut’un bu davranışı kısa sürede önce sosyal medyada ardından Londra ekibine gönül veren herkeste büyük bir karşılık buldu. Ve Arsenal Kulübü için bu süreç büyük bir sıkıntı haline dönüştü. Her ne kadar kulüp maskotun görevden alınmadığını iddia
Fenerbahçe ile Mesut Özil arasında kesin olarak anlaşma sağlandı ve transferin gerçekleşmesinin önündeki bütün engeller kalktı. Artık herkes resmi imzayı ve Mesut’un sarı lacivertli formayı giyeceği anı bekliyor. Schalke 04’te başlayan kulüp kariyerinde Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal’de toplam 11 kupa kaldıran 32 yaşındaki futbolcunun en büyük başarısı hiç şüphe yok ki, Almanya Milli Takımı ile kazandığı 2014 Dünya Kupası oldu.
BÜYÜK BiR TRANSFER BAŞARISI
Werder, Real ve Arsenal’in sadece bonservisi için toplam 70 milyon Euro ödediği böylesine önemli bir oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmek Fenerbahçe adına hiç şüphe yok ki büyük bir başarı. Sarı lacivertli taraftarlarının aylardır yolunu gözlediği Mesut’u, geçmişte yan yana ya da karşı karşıya forma giydiği dünya yıldızları ve teknik adamlar bakın nasıl anlattı...
ARSENE WENGER: ZIDANE’DAN DAHA İYİ TOP SÜRÜYOR, O BİR SANATÇI
Mesut, Zidane’dan daha iyi top sürüyor. Teknikleri benzer. Yönetilmesi zor bir oyuncu değil. O yaratıcı bir oyuncu ve bir sanatçı. Bu oyuncular hassas olur. Onlara en uygun ortamı hazırlamak gerekir.
JOSE MOURiNHO: MESUT ÖZİL DÜNYANIN EN İYİ 10 NUMARASIDIR
Herkes Mesut’un oyun tarzında biraz Figo ve Zidane’ı görür. Ama onun özgün bir tarzı var. Mesut Özil dünyanın en iyi 10 numarasıdır. Nereden geldiğini asla unutmayan ve futbolun insana bahşettiği zevki hiçbir zaman aklından çıkarmayan bir star. Onu çok özlüyorum.
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Alay ettikleri hayalci şair ve romantik serseri 'kurtarıcı' oldu
Pandemi olmasaydı hiç birimiz onun adını duymayacaktık. Tribünde Euro 2020’yi izleyecek, notlar alacak ve turnuvadan sonra Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü Age Hareide’nin yerini almak için hazırlıklar yapacaktı.
Ancak EURO 2020’nin bir yıl ertelenmesi ve Danimarka Futbol Federasyonu’nun sözleşmesi biten Hareide ile devam etmeyip onu seçmesi, kariyeri nin en güzel sayfasını açtı. Evet, Danimarka ile Euro 2020’nin en çarpıcı hikâyelerinden birini yazan Kasper Hjulmand’dan bahsediyorum. Hjulmand, Danimarka’nın teknik direktörü olduğunda, hatırı sayılır miktarda alaya tahammül etmek zorunda kaldı. Görevi devraldıktan bir hafta sonra, önde gelen sporcuları, eski futbolcuları, politikacıları, sanatçıları ve işadamlarını, ‘Danimarka futbolunun kimliğini ve futbol takımlarının yansıtması gereken idealleri’ tartışmak üzere bir toplantı düzenledi.
GURUR DUYULACAK BİR MİLLİ TAKIM
Danimarka Milli Takımı etrafında bir kimlik yaratmaktan bahsediyordu. Sadece bir kesimin değil herkesin kendileriyle özdeşleşmesini istiyordu. “İnsanlara milli takımda oynayan futbolcularla gurur duydukları ve onlarla özdeşleşebilecekleri bir umut vermek istiyorum. Bu takımdaki her bir karakter birer rol model ve oyunumuzda onların kimliklerini, sahip oldukları her şeyi verme isteklerini, kim olduklarını göstermek istiyoruz. Bu yüzden tüm ulusun desteğini her şeyden daha çok önemsiyorum” diyordu bu toplantıda.
'KAYBETMEYE MAHKUM' DİYORLARDI
Sadece futbola değil, hayatın tüm değerlerine bam başka bir pencereden baktığı için, felsefi eğilimleri nedeniyle olumsuz anlamda ‘hayalci’, ‘şair’ ve hatta ‘romantik serseri’ yakıştırmaları bile yapıldı. Daha yolun başında mahvolmaya mahkûm olan biriydi Danimarka basınına göre. Ama artık değil. Euro 2020’de çok sayıda hayran kazanan Hjulmand, insani değerleri üst düzeyde olan modern bir lider, hatta kurtarıcı olarak görülüyor.
Kısa süren Bundesliga kariyerinde, Guardiola’yı idolleştirdiği, Cruyff’a taptığı ve gerçek bir Barcelona aşığı olduğu için umutsuz bir romantik olarak alaya alındığı Alman basınının bile fikrini değiştirmesine neden oldu. Ve tüm bu övgüleri takımını çeyrek finale çıkardığı için değil, Christian Eriksen’in yaşadığı dramdan sonra soyunma odasında yaptıklarıyla aldı.
13 YIL ÖNCE TANIK OLDUĞU TRAJEDİ...
12 Haziran günü tüm dünya, Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan EURO 2020 maçının 42. dakikasında büyük bir şok yaşadı. Christian Eriksen bir anda sahanın ortasında yığılıp kalmıştı. Bu olay Hjulmand’ı 2008’de yaşadığı benzer bir trajediye götürmüştü. Nordsjaelland’ın yardımcı antrenörü olduğu günlerde bir oyuncusuna yıldırım çarptı ve ardından kalp krizi geçirdi ve komada kaldı. Daha sonra bu oyuncunun sol bacağı kesilmek zorunda kaldı. 26 yaşında futbolu bırakmadan önce 9 kez diz ameliyatı olan ve bu trajediyi yaşayan Hjulmand, Eriksen’in yaşadıklarından çok etkilenmesine rağmen verdiği tepkiyle oyuncularla arasında sahip olduğu bağı daha da güçlendirdi.
BİR TEKNİK DİREKTÖRDEN DAHA FAZLASI
Takım, yaşadığı olumsuzluğa ve kaybedilen Finlandiya maçına rağmen Hjulmand’ın liderliğine inandı. Bir sonraki maça kolunda özel bir bileklikle çıktı. Eriksen’e ithaf ettiği bu bileklikle tüm Danimarka’yı arkasına aldı. Artık herkes Hjulmand ile bu gruptan çıkacaklarına inanıyordu. Oyuncularıyla tek tek konuşan Hjulmand artık tüm takım için bir teknik adamdan daha fazlasıydı. Gerçek bir dosttu. Ve kötü başlayan bir turnuvayı tüm Danimarka için muhteşem bir öyküye çevirdi.
ERIKSEN'İN YOKLUĞUNA ÇÖZÜM ÜRETTİ
Eriksen’in takımdan ayrılmasının ardından 4-2-3-1 dizilişinden vazgeçen Hjulmand, Belçika’ya karşı 3-4-3, Rusya ve Galler maçlarında ise 4-3-3 sistemlerini tercih etti. Hojbjerg’i daha gelişmiş bir role itti. Eriksen kadar yaratıcı olmasa da doğrudanlığı, liderliği ve geçiş oyununa yatkınlığıyla büyük bir fark yarattı. Yaptığı tüm değişiklikler işe yaradı. Larsen sağ kanatta hızı ve kurnazlığı ile takıma başka bir boyut kattı. Eriksen bir zamanlar hücum hamlelerinin odak noktasıyken aslında onun yokluğu bir anlamda Danimarka tehditlerini belirsiz hale getirdi.
KASPER HJULMAND KİMDİR?
2008’de Nordsjaelland’a antrenör olarak gelen Hjulmand, 2011’de takımın başına geçerek kulübe ilk lig şampiyonluğunu kazandırdı. 2014’te Mainz’in teknik direktörü olan Hjulmand, 7 ay sonra Nordsjaelland’e döndü. 2019’a kadar teknik direktör ve danışman olarak görev aldığı kulüpten, 2020’de Danimarka Milli Takımı için ayrıldı.