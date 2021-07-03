Alay ettikleri hayalci şair ve romantik serseri 'kurtarıcı' oldu

İngiltere, Almanya karşısındaki şanssızlığını kırdı, tüm ülkede büyük coşku yaşandı. 1966 Dünya Kupası finali, EURO 96 yarı finali ve 2002 Dünya Kupası Elemeleri grup karşılaşmalarında Panzer, İngiltere’nin kâbusu oldu. Ancak İngilizler, Euro 2020’de hem çeyrek final bileti aldı hem de ilk kez bir eleme turu mücadelesinde Almanya’yı saf dışı bırakarak 55 yıllık hayaleti kovmayı başardı.

İngiltere ve Almanya... Futbol tarihi boyunca iki ezeli rakip arasında unutulmaz karşılaşmalar oynandı. 1966 Dünya Kupası finali (4-2), EURO 96 Avrupa Şampiyonası yarı finali (Normal süresi ve uzatmalar 1-1 bitti, İngiltere penaltılarda 6-5 kaybetti) ve 2002 Dünya Kupası Elemeleri grup karşılaşması (5-1) bunlardan sadece birkaçı.

ELEMEDE iLK ZAFER

Ancak Wembley’de 4-2 kazanılan1966 Dünya Kupası finali, İngilizler için deyim yerindeyse bir kâbusun başlangıcıydı. O günden sonra ne zaman Almanya maçları olsa İngilizler için o görünmez hayalet harekete geçiyordu. Ama tarihler 29 Haziran 2021’yi gösterdiğinde İngiltere rakibini Sterling ve Harry kane’in golleriyle 2-0 yenerek Euro 2020’de hem çeyrek final bileti aldı hem de ilk kez bir eleme turunda Almanya’yı saf dışı bırakarak 55 yıllık hayaleti kovmayı başardı.

ADA BASINI COŞTU

Bu coşkuyu sadece futbolcular değil, Ada basını da manşetlerinde fazlasıyla yaşadı.

SOUTHGATE NEGATİF ALGILARI YIKTI VE ZAFERİN MİMARI OLDU EURO

2020 aday kadroları açıklandığında en çok eleştirilen isimlerden biri de İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate’ti. Kadroda çok sayıda defans oyuncusuna yer vermesi ve ideal 11’inde de bu sayının çok fazla olması Ada basınında sıkça dile getirildi. Ancak negatif tepkilere rağmen bu oyunculardan nasıl bir kurgu ortaya çıkaracağını en iyi bilen Southgate idi. Ve Almanya’nın tüm kanat organizasyonlarını etkisiz hale getirerek büyük zaferin mimarı oldu.

ÖLÜM GRUBU ÖLDÜ, 3.’LER ÇEYREK FiNALDE