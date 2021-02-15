Alanya’nın deplasman fobisi Hatay’da da sürdü

Ligin 10. haftasıyla birlikte Alanyaspor’un çözemediği sorunlardan biri haline gelen deplasman sendromu Hatay’da da devam etti. Hafta içi kupada Galatasaray’ı 3-2 yenerek yarı finale çıkmak Çağdaş Atan ve öğrencilerinin moralini artırmıştı. Bu moralle gelinen Hatay deplasmanında da oyunun kontrolü kendilerinde olsa da özellikle ilk yarı kısır bir döngüye sahne oldu.

MÜCADELE ÇOK, POZiSYON AZ

İkili mücadelelerin ve sertliğin son derece yüksek olduğu ilk bölümde taraflar pozisyon üretmekte başarılı olamadı. Alanyaspor ileride Babacar ve Davidson’u istediği toplarla buluşturmakta zorluk çekerken, Boupendza-Akintola-Diouf üçlüsüyle hızlı hücumlar arayan Hatay ise pozisyon kısırlığı yaşadı. Buna bir de Popov’un 45.dakikada gördüğü kırmızı kart eklenince ikinci devre Hatayspor için tamamen savunmada geçti.

KALECi MUNiR DEVLEŞTi

Hatayspor’un eksik kalmasından oldukça iyi yararlanan Alanyaspor oyunu tamamen rakip sahaya yıktı ancak aradığı golü bir türlü bulamadı. Efecan, Davidson ve Babacar’ın şutlarında günün başarılı ismi kaleci Munir gole izin vermedi. Hatayspor’da ise çok şey beklenen Boupendza, Alanyaspor savunmasının baskısı altında kaybolup gitti ve 80.dakikada yerini Kamara’ya bıraktı. Maç boyunca rakip kaleye 10 şut atan, yüzde 65’le topa sahip olan Alanyaspor 10 kişi kalan Hatayspor karşısında da uzun süreden beri yaşadığı deplasmanda kazanamama serisini devam ettirdi.

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