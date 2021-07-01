55 senelik hayaleti kovdular

İngiltere ve Almanya... Futbol tarihi boyunca iki ezeli rakip arasında unutulmaz karşılaşmalar oynandı. 1966 Dünya Kupası finali (4-2), EURO 96 Avrupa Şampiyonası yarı finali (Normal süresi ve uzatmalar 1-1 bitti, İngiltere penaltılarda 6-5 kaybetti) ve 2002 Dünya Kupası Elemeleri grup karşılaşması (5-1) bunlardan sadece birkaçı.

ELEMEDE iLK ZAFER

Ancak Wembley’de 4-2 kazanılan1966 Dünya Kupası finali, İngilizler için deyim yerindeyse bir kâbusun başlangıcıydı. O günden sonra ne zaman Almanya maçları olsa İngilizler için o görünmez hayalet harekete geçiyordu. Ama tarihler 29 Haziran 2021’yi gösterdiğinde İngiltere rakibini Sterling ve Harry kane’in golleriyle 2-0 yenerek Euro 2020’de hem çeyrek final bileti aldı hem de ilk kez bir eleme turunda Almanya’yı saf dışı bırakarak 55 yıllık hayaleti kovmayı başardı.

ADA BASINI COŞTU

Bu coşkuyu sadece futbolcular değil, Ada basını da manşetlerinde fazlasıyla yaşadı.

SOUTHGATE NEGATİF ALGILARI YIKTI VE ZAFERİN MİMARI OLDU EURO

2020 aday kadroları açıklandığında en çok eleştirilen isimlerden biri de İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate’ti. Kadroda çok sayıda defans oyuncusuna yer vermesi ve ideal 11’inde de bu sayının çok fazla olması Ada basınında sıkça dile getirildi. Ancak negatif tepkilere rağmen bu oyunculardan nasıl bir kurgu ortaya çıkaracağını en iyi bilen Southgate idi. Ve Almanya’nın tüm kanat organizasyonlarını etkisiz hale getirerek büyük zaferin mimarı oldu.

ÖLÜM GRUBU ÖLDÜ, 3.’LER ÇEYREK FiNALDE

EURO 2020 eşi benzeri olmayan bir turnuva olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ölüm grubu olarak adlandırılan ve çıkanların finale yürüyeceğine kesin gözüyle bakılan F Grubu’ndan sağ çıkan olmadı. Almanya, Fransa ve Portekiz gibi devler gruptan çıkmasına rağmen son 16 turunda turnuvaya veda etti. Türkiye’nin bulunduğu A Grubundan üçüncü sırada çıkan İsviçre, turnuvanın favorisi Fransa’yı penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Ukrayna ve Çekya da tıpkı İsviçre gibi grup üçüncülüğünden çeyrek finale yükselen diğer takımlar olmayı başardı.

ALMANLAR’DAN iNGiLTERE’YE TEBRiK JOACHiM LÖw’E TEPKi

Alman gazeteleri, Euro 2020’den elenmelerinin sorumlusu olarak Joachim Löw’ü gösterirken, Almanya’nın 15 yıllık büyüsüne son veren İngilizlere, Express Gazetesi övgüler yağdırdı. Gazete “Sevgili İngilizler” diye başlayan haberinde “Wembley Stadyumu’nda bize karşı hak ettiğiniz bir zaferi kazandınız ve Joachim Löw’un büyük dönemini bitirdiniz. İhtiyacımız olan cesarete sahiptiniz. Avrupa Şampiyonası’nın geri kalanı için iyi şanslar!” ifadelerini kullandı.

VAY CANINA BAŞARDIK!

· The Guardian: Bir rüyadan, görülmemiş bir ışığa uyanmak gibi...

· The Times: Rüya sonuç: İngiltere, Alman kâbusuna son verdi.

· Daily Mirror: Hayal kurma zamanı.

· Daily Mail: Vay canına başardık!

· Metro: Uğursuzluk sona erdi!

· The Sun: 55 yıllık acılar bizi hiç durduramadı.

BÜTÜN ÜLKELER BiZi KISKANIYOR, iSViÇRE HARiÇ

Turnuvaya dair en çarpıcı manşetlerden ikisi Fransız L’Equipe gazetesinden geldi. Euro 2020 başlamadan önce mbappe, Benzema ve griezmann üçlüsünü kapağına taşıyarak “Bütün ülkeler bizi kıskanıyor” manşeti atan gazete, Fransa’nın elenmesiyle birlikte bir anlamda günah çıkardı. Yeni sayısında muhteşem üçlünün yanına Pogba’yı da eklerken “Bütün ülkeler bizi kıskandı (İsviçre hariç)” yazdı.