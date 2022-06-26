5 yıl sonra futbol çok farklı olacak

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FIFA, futbol maçlarında zaman kaybını azaltmak ve oyunu hızlandırmak için farklı yollar aramaya devam ediyor. FIFA Küresel Futbol Geliştirme Uzmanı Arsene Wenger, 2020’de bir dizi radikal öneri gündeme getirmişti. Wenger’in bazı önerileri belirli kesimleri güldürse de, kabul etmek lazım ki futbol şimdilerde bu yönde ilerliyor. Wenger, daha iyi bir oyun için taç atışlarının elle kullanılması yerine ayakla başlatılmasından, otomatik ofsaytlara, self servis serbest vuruşlardan, hızlı köşe vuruşlarına kadar pek çok tartışılacak fikri gündeme getirdi. Ancak en çarpıcı olanlardan biri geri sayım saatiydi. Gerçek şu ki, elit düzeyde, 5 yıl içinde futbol bir pazar sabahı parkta oynanana benzemeyecek. Futboldaki oyun kurallarını belirleyen IFAB, değişikliklere karar vermeden önce bir dizi deneme planlıyor.Önümüzdeki 5 yıl içinde bizi hangi yeniliklerin beklediğini ve Arsene Wenger’in önerilerini, Portsmouth Üniversitesi’nde kıdemli öğretim görevlisi ve hakem uzmanı Dr. Tom Webb şu sözlerle değerlendiriyor:

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GERİ SAYIM SAATİ

1- 1863’te kabul edilen 90 dakika kuralı, yerini 60 dakikalık daha rekabetçi bir oyuna bırakmak üzere. Premier Lig’de olduğu gibi topla oynama süresi 10 yılı aşkın süredir en düşük seviyede.

2021-22 sezonunda takımlar maç başına ortalama olarak 55 dakika 7 saniye topla mücadele etti. Çözüm, her devrede 30 dakikadan sıfıra doğru geri sayan bir saat. Ancak basketbolda olduğu gibi, her gecikmede saatin durdurulması da gündemde.

Mevcut rakamlara göre, yalnızca Manchester City 60 dakikadan fazla ortalama bir oyun süresine sahip. Kale vuruşları, taç atışları, serbest vuruşlar, kornerler gibi hemen hemen tüm yeniden başlatmalarda ve yavaş yürüyüşün bir sanat formu haline geldiği oyuncu değişikliğinde çok fazla zaman kaybediliyor. Akademisyenler bu karanlık sanatları inceledi ve zayıf takımların, topun oyunda olduğu süreyi sınırlayabilirlerse, daha güçlü taraflara karşı stratejik bir avantajı olduğunu kanıtladılar.

iLK DENEMELER OLUMLU

Geri sayım saati, PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, RB Leipzig ve Club Brugge’ün katıldığı bir gençlik turnuvası olan 2021 Futbolun Geleceği Kupası’nda test edildi ve bir FIFA denemesi olmamasına rağmen olumlu karşılandı.

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Saat sadece zaman kaybetme dürtüsünü ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda oyunun memnun etmeye çalıştığı zaman fakiri gençleri çekebilecek bir yapıyı da beraberinde getiriyor.

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TAÇ ATIŞLARI AYAKLA KULLANILACAK

2- Elle yapılan klasik taç atışları yerine ayakla vuruşlara izin verilmesinin, topun dışarı çıkmasından sonraki beş saniye içinde olması durumunda oyunu hızlandıracağına inanılıyor. Uzmanlar, vuruşun oyun üzerinde çok daha büyük bir etkisi olacağına inanıyor. Gary Lineker başta olmak üzere pek çok isim bu kuralın oyunu hızlandırmaktan çok yavaşlatacağını iddia ediyor. Şüphesiz en çok tartışılacak maddelerin başında geliyor.

OFSAYTA GÜN IŞIĞI AYARI

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3- En çok tartışılan konulardan biri olan ofsayt kuralında da değişikliğe gidilmesi planlanlanıyor. Wenger’e göre hücum oyuncusunun ofsayt sayılması için vücudundan bir uzvunun ekranda rakibinden tamamen ayrılması gerekiyor. Gün ışığı ismi verilen bu yeni kural şöyle işliyor; iki oyuncu arasında gün ışığı ile böyle bir fark olmasının ofsayt tartışmalarını minimuma indirmesi bekleniyor.

SELF-SERVİS SERBEST VURUŞ

4- Modern oyunun doğasını değiştirmeden daha hızlı akmasını sağlayacak kurallardan bir tanesi olarak görülüyor. FIFA’nın oyunu hızlandırmak istediği göz önüne alındığında takımlara hızlı oynama seçeneği sunacak. Bu kurala göre oyuncular, oyunu yeniden başlatmak için topa kendi kendilerine dokunabilecek ve bir takım arkadaşına pas vermek zorunda kalmayacak.

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KORNERLER DAHA HIZLI OLACAK

5- Hızlı oyun ve daha fazla hücum İçin potansiyel oluşturması beklenen kurallardan biri de kornerler için geçerli olacak. Tıpkı self-servis serbest vuruşlarda olduğu gibi oyuncular topa kendisi dokunup kornerden oyunu başlatabilecek. Bu sayede içeride birbiriyle neredeyse güreşen oyunculardan çok hızlı hücum eden takımları görmek mümkün olacak. Bu kuralla birlikte half-space’lere hücum etmeyi seven Manchester City ve Liverpool gibi takımların daha avantajlı hale gelmesi mümkün.