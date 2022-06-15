3 milyonluk Galler’i finallerin ülkesi yapan strateji

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Galler, milli takımlar düzeyinde 1958 Dünya Kupası’nda çeyrek final oynama başarısı göstermiş ve o tarihten sonra EURO 2016’ya kadar büyük turnuvalarda yer alamamıştı. EURO 2020 ile devam eden süreç 2022 Dünya Kupası ile taçlandı. Peki, 3 milyon nüfusa sahip, EURO 2020’de bizi yenen ve son 16 turuna kalan Galler son yıllarda bu istikrarı nasıl yakaladı?

Cevabı geçen hafta açıkladıkları ‘Yüksek Performans Stratejisi’nde saklı.

Bu stratejinin mimarı ise Swansea ve Everton kulüplerinde Gençlik Gelişim Koordinatörlüğü yapan, Middlesbrough’da yardımcı antrenör olarak çalışan ve 3 yıldır da Galler’in teknik heyet sorumlusu görevini üstlenen David Adams.

Adams’ın görevi, 13 yaşından büyük tüm milli takımlardaki oyuncu geliştirme ekosisteminin yanı sıra destek hizmetlerini de içeriyor. Bakın Adams çalışma sistemini nasıl açıklıyor:

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“Programlarımıza en iyi yetenekleri almak ve onlara milli takımlarımıza girmeleri için en iyi şansı vermek için mümkün olan en iyi hizmeti verdiğimizden emin olmak istiyoruz.”

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Ulusal Antrenörler Konferansı’nda lansmanı yapılan Yüksek Performans Stratejisi 4 ayaktan oluşuyor:

1- YETENEKLERiN BELiRLENMESi VE ELDE TUTULMASI

Stratejinin bu kısmı Galler Futbol Federasyonu Ulusal Yetenek Belirleme Müdürü Gus Williams tarafından yönetiliyor. Adams’ın ortaya attığı proje öncesi yetenek bulma konusunda 7-8 kulüple çalışan Galler şu anda bu rakamı 96 kulübe çıkarmış durumda.

Federasyon 13-15 yaşları arasında kuzey ve güney Galler için seçilen oyuncuları takip eden bölgesel bir sistem yürütüyor. Bu, yeteneklerin hem belirlenmesinde hem de elde tutulmasında son derece önemli bir yere sahip.

Dünya Kupası elemelerinde son oynadıkları Avusturya maçına başlayan oyuncuların yüzde 80’i, 13 yaşında bölgesel programa başlamıştı. Bölgesel sistemi, 15’ler, 16’lar, 17’ler, 18’ler, 19’lar, 21’ler ve daha yaşlılara giden yolda filtrelemeden önce en yetenekli oyuncuları belirlemenin bir yolu olarak kullanıyorlar. Bu bölgesel sistemin bir parçası olarak iki yıl boyunca sadece 15 gün onlarla olacak bu oyuncuları erkenden getiriyor ve onlara bir şeyin parçası olduklarını hissettiriyorlar.

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Ve Adams devam ediyor; “Güçlü bir kültürümüz var ve oyuncularımız marş söylemeyi öğreniyorlar. Buraya gelen tüm oyuncular bizimle güçlü ilişkiler kurdular. Artık kendilerini futbol oynamaktan daha büyük bir şeyin parçası hissediyorlar.

Kulüplerle iyi ilişkiler ve güçlü gözlemciliğin anahtar olduğu yer burası. Kulüpler bize Galler’e uygun oyuncuların listelerini gönderecek ve onları bölgesel programlarımıza koyacağız.”

2- KiŞi MERKEZLi DESTEK HiZMETLERi

Performans Başkanı Tony Strudwick, Tıbbi Servis Müdürü Sean Connolly ve Performans Analizi Başkanı Esther Wills, stratejinin bu ayağından sorumlu isimler. Bu bölüm performans merkezli beslenme, psikoloji, tıp ve fiziksel performansı içeriyor.

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Özellikle 2018’de Strudwick’in gelişi Galler adına çok önemli. İngiltere Milli Takımı, Manchester United ve Arsenal Akademisi için Performans Başkanı olarak görev yapan Strudwick, İngiliz futbolunda spor biliminin vaftiz babası olarak kabul ediliyor. Federasyon, oyuncuların yanı sıra kulüplerden zaman zaman ödünç personel de alıyor. Nottingham Forest’ta Akademi Performansı Başkanı olan spor bilimcisi Ronan Kavanagh ve Crystal Palace’ta Baş Fizyoterapist görevini yürüten James Haycock bu isimlerden bazıları.

3- iLERLEME iÇiN ETKiLi YOLLAR

BU kısım tamamen tabandan bölgesel sisteme, oradan ulusal gençlik takımlarına ve ardından hem kızlar hem de erkekler için A takıma giden yolu yönetmekle ilgili. Buranın yönetimi de Oyuncu Geliştirme Başkanı Richard Williams’a ait. Federasyon tarafından yapılan araştırma, başarılı uluslararası oyuncuların genellikle ülkeleri için gençlik düzeyinde kapsamlı bir şekilde oynadığını ortaya koydu. Erkek oyunculardan istedikleri verimi aldıkları için burada ağırlıklı olarak geliştirmeye çalıştıkları noktalardan biri de kadın oyuncular. Şu anda 12 bin olan kız oyuncu sayısını 20 bine çıkarmaya çalışıyorlar. Buradaki sistemin ilginç yanlarından biri de kızların kendilerinden 2 yaş küçük erkeklerle oynaması. Kuzey ve Güney Galler’de haftada iki kez antrenman yapıyorlar ve erkeklerin akademi sistemini iki yıl geriden takip ediyorlar.

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Bu yüzden U16’lar Connah’s Quay ve Bala Town gibi erkeklerin U14’lerinde oynuyorlar. U14’lerde yine bu sistem doğrultusunda U12 erkeklerle oynuyorlar. Son bir yıldır denedikleri bu sistem sayesinde kız oyuncuların fiziksel anlamda çok daha fazla geliştikleri gözlemlendi.

4- ANTRENÖRLÜK SiSTEMi

David Adams ve ve Futbol Federasyonu Antrenör Eğitimi Başkanı Carl Darlington tarafından yönetilen bu yapıda amaç Galler için en iyi antrenörleri yetiştirmek. UEFA’nın bile en iyi uygulamaları paylaşmak için ilk uğradığı yer olan Galler antrenör eğitiminde dünya standartlarında olduğunu zaten kanıtlamış bir ülke. Chris Wilder, Mikel Arteta, Thierry Henry, Joao Sacramento, Steve Cooper ve Patrick Vieira, Pro Lisans kurslarını Galler’de alan isimler. Yüksek Performans Stratejisi önümüzdeki 4 yılı kapsıyor olabilir, ancak haziranda oynayacakları play-off finaliyle 64 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanmaları bu projeye büyük bir güç vereceği kesin. Bir strateji ve planlama doğrultusunda eldeki potansiyeli ortaya çıkarmanın en güzel örneklerinden biri olan Galler tam da Kuntz ile yeni bir yola çıkan Türkiye’ye rehber olabilir mi?

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Yoksa Hamit Altıntop’un dediği gibi Türk ekolüne dair bir strateji mi geliştireceğiz? Bekleyip göreceğiz