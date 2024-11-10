25 dakika Trabzon, 65 dakika Rizespor

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Özellikle Visca ile etkili olan Trabzonspor bu oyuncunun golüyle öne geçti. İlhan Palut’un orta saha üçlüsü ise 10 numara orijinli oyunculardan oluşuyordu. Bu üçlü 30. dakikadan sonra oyunun hakimiyetini ele alınca bu kez etkili olan taraf Rizespor oldu. Banza’nın ilk yarı boyunca top tutamaması Rize ataklarına dönüşünce bu kez golü bulan ev sahibi oldu. Beraberlik golü sonrası da galibiyet için yüklenen Rizespor soyunma odasına beraberlikle gitti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YAPTIĞI HAMLELER YETERLİ OLMADI

İkinci yarının ilk 15 dakikasında da Rizespor etkisi devam edince Şenol Güneş iki oyuncu değişikliğiyle gidişatı çevirmek için ilk hamlesini yaptı. Draguş ve Cihan değişikliklerine rağmen Trabzonspor rakip kalede istediği etkiyi bir türlü kuramadı. Buna bir de fiziksel düşüş eklenince 70’ten itibaren Rizespor hem oyunu domine eden hem de golleri bulan taraf oldu. İlhan Palut ve oyuncularını kutlamak gerek.

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TRABZONSPOR MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRMEK İSTEYECEKTİR

Göztepe ve Fenerbahçe yenilgilerinden sonra Rize’den de puansız ayrılan Trabzonspor için milli ara en azından bir şeylerin değişmesi adına iyi bir fırsat. Güneş kötü gidişat sonrası bu dönemi doğru değerlendirmek isteyecektir.