147 yıllık gelenek, yapay zekaya yenildi

Haberin Devamı

Ancak geçtiğimiz çarşamba günü şok bir açıklama yapılarak, gelecek yıldan itibaren çizgi hakemleri kullanılmayacağı ve yerini tamamen Yapay Zeka’ya bırakacağı duyuruldu.

SANİYENİN 10'DA 1'İ

Topun yere değmesinden itibaren saniyenin 10’da 1’i kadar bir sürede tepki veren yeni sistem, 160 km hızla atılan servisleri bile çizgi hakemlerinden daha isabetli değerlendiriyor. Turnuvanın organizatörü All England Lawn Genel Müdürü Sally Bolton’a göre ELC (elektronik çizgi çağrısı) adlı sistemin güvenilirliği maksimum düzeyde. ELC’ye geçiş kararı turnuvada görev yapan 300’den fazla çizgi hakeminin geleceğini belirsizliğe sürüklerken, başhakem Richard İngs, Telegraph’a yaptığı açıklamada, “Bu üzücü ama kaçınılmaz bir gün. Hakemlerin sevgi ve tutkuları ellerinden alındı” ifadelesini kullandı.

Haberin Devamı

GÜVEN SORUNU VAR

Şurası bir gerçek; yapay zeka sporun her alanını ele geçirmeye devam ediyor. Bu tip teknolojiler kesin kazanımlar yaratsa da güven konusunda hâlâ soru işaretleri taşıyor. Eski hakemler de bu konuda büyük bir haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Bakalım zaman onları mı yoksa yapay zekayı mı haklı çıkaracak?

GELECEK VADEDENLER LİSTESİNDE KENAN VE YASİN VAR, ARDA YOK

CiES Futbol Gözlemevi, henüz 20 yaşına girmemiş futbol sahnesinin gelecek vadeden gençlerinin listesini yayınladı. 20 kişilik listedeki oyuncuların büyük bölümü şimdiden takımlarının önemli figürleri olarak öne çıkıyorlar. Geçen yılki resmi maçlar dikkate alınarak oyuncuların yaşlarının ve mevkilerine göre tecrübelerinin değerlendirildiği araştırmada, Barcelona’nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, diğer futbolcuların ortalamasından 2,75 kat daha fazla tecrübeyle ilk sırada yer aldı. Yamal’ı, takım arkadaşı Pau Cubarsi ve Real Madridli Endrick takip ediyor. Real Madridli Arda Güler’in bulunmadığı listede, Juventus forması giyen Kenan Yıldız listede 15. sırada yer alıyor. Kenan, aynı yaş ve pozisyondaki oyunculara göre 2,04 kat daha fazla deneyime sahip. Bizim açımızdan listedeki sürpriz isim ise Kasımpaşa’da oynayan Yasin Özcan. 18 yaşındaki Yasin aynı kategorideki oyunculardan 2,09 kat fazla deneyime sahip.

Haberin Devamı

HER GENÇ İNGİLİZİN RÜYASI: DORTMUND

Bundesliga’da uzun yıllardır şampiyonluğa hasret kalsa da, konu futbolcu yetiştirip satmak olunca Borussia Dortmund’dan daha iyisi yok. İç saha maçlarını kapalı gişe oynayan, lisanslı ürün mağzaları tıklım tıklım dolan kulüp, yetiştirip sattığı oyunculardan son 10 yılda 1 milyar Euro para kazandı.

SAHNENiN YENi iSMi GiTTENS

Bu rakamın temelindeki isimler ise Bellingham (103 milyon Euro), Haaland (60 milyon Euro) ve Dembele (147 milyon Euro). Sarı siyahlılar sadece bu üç oyuncudan 310 milyon Euro kazandı. Kulüp olma, bir kimlik ve kültür yaratma bazen bütün kupalardan, finallerden değerli olabiliyor. Bu, en azından Dortmund için böyle. · Ve şimdi sahneye sundukları yeni bir İngiliz oyuncu daha var. O da 20 yaşındaki Jamie Bynoe-Gittens. Club Brugge maçında 2 gol atan oyuncu, 7 maçta 4 gole ulaştı ve vatandaşı Bellingham’ın izinden gidecek gibi gözüküyor. Dortmund bir anlamda genç İngilizler için de muazzam bir referansa dönüşmüş durumda. Artık İngiliz genç oyuncular Manchester City, Liverpool, Manchester United ya da Arsenal değil, Dortmund hayali kuruyor. Çünkü önlerinde Jadon Sancho, Jude Bellingham ve şimdi de Bynoe-Gittens gibi örnekleri var.

Haberin Devamı

TEKNOLOJİ GELDİ ÖZGÜRLÜK AZALDI

İspanyol futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan David Silva yakın zamanda emekliye ayrılmıştı. Sahalara veda ettikten sonra kendisini ailesine adayan ve çocuklarıyla zaman geçiren Silva, futbolun artık robotikleştiğini savunarak, “Futbol artık tamamen fiziksel. Bu, son yıllarda fark ettiğim bir şeydi. Her şey daha robotik. Yetenekli oyuncular daha az özgürlüğe sahip. Ancak bu yeteneğe sahip olup uyarlayanlar ayakta kalabiliyor” diye konuştu. Günümüz futbolundaki robotikleşme ve fizikselliğe rağmen tiki-taka felsefesini sürdüren takımların hâlâ olduğunu da belirten Silva, Luis Aragones’i de başka bir yere koyuyor. “Oynarken Barcelona’ya bakın. Xabi Alonso, Arteta, Guardiola... Luis Aragones ile öğrendiğim o felsefeye sahip hâlâ çok şey var. Aragones 20 yaşımda iken bana çok güvendi ve milli takıma aldı. Bizimle ilgilendi, bir stil yarattı ve bizi şampiyon yaptı...” Sahada özgür ve sadece yeteneklerini sergileyen oyuncuları görmeyi özleyen kitlelerin artmaya başladığı bir dönemde David Silva açıklamalarıyla kitlelerin iç sesi olmuşa benziyor.