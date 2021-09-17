12 milyon euroluk takımla Avrupa'yı sarsıyorlar

1) Moldova’yı Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden ilk takım olan Sheriff, bir sürprize daha imza attı. Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımını konuk eden Sheriff, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Tüm oyuncuları da ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Sheriff’in toplam kadro değeri sadece 11.7 milyon Euro. Net bir skorla mağlup ettiği Shakhtar’ın oyuncuların değeri ise 184 milyon Euro!..

2) HALLER, VAN BASTEN'DEN 29 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Ajax, deplasmanda Sporting’i 5-1 yenerken, Haller kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol kaydeden 2. oyuncu oldu. Bunu başaran ilk isim, 1992’de Milan’ın Göteborg’u 4-0 yendiği maçta 4 gol atan Marco van Basten’di.

3) O UNVAN ARTIK DORTMUNDLU JUDE BELLINGHAM'IN

Dortmundlu Jude Bellingham (18 yaş 78 gün), Beşiktaş’a attığı golle, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 2 maçta gol kaydeden en genç futbolcu oldu. Daha önce üst üste 2 maçta gol atan en genç isim, Mbappe idi (18 yaş 85 gün).

4) MESSI, NEYMAR VE MBAPPE ÜÇLÜSÜ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Messi-Neymar-Mbappe üçlüsü PSG formasıyla ilk kez beraber oynadıkları Club Brugge deplasmanında hayal kırıklığı yarattı. 1-1 berabere kalan Fransız ekibinde maç sonrası en çok eleştirilen isimler bu oyuncular oldu.

5) LIVERPOOL-MILAN MAÇI İSTANBUL 2005'İ HATIRLATTI

Liverpool-Milan maçı pek çok futbolsevere, iki takımın 2005’te İstanbul’da oynadığı ve İngiliz ekibinin penaltılarla kazandığı Şampiyonlar Ligi finalini hatırlattı. Liverpool, ilk yarısını 2-1 yenik kapattığı karşılaşmayı 3-2 kazandı.

6) ERLING HAALAND HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Dortmundlu Haaland, 17. Şampiyonlar Ligi maçında 21. golünü Beşiktaş karşısında attı. Durdurulamayan bir gol makinesine dönüşen Norveçli, ayrıca Dortmund formasıyla çıktığı 66 maçta 66 kez fileleri havalandırmayı başardı.

7) BARCELONA ARTIK BAYERN'İN RAKİBİ DEĞİL

Bayern Münih, Barcelona’yı deplasmanda 3-0 yenerken ilginç bir istatistiğe de imza attı. Barça’yı geçen sezon çeyrek finalde 8-2 mağlup eden Alman ekibi, böylelikle son 2 karşılaşmada rakibine toplam 11 gol atmış oldu.

8) BARÇA'NIN BELALISI MULLER

Bayern Münih’in golcüsü Thomas Müller, Barcelona ağlarını 6. maçta 7. kez havalandırarak, Şampiyonlar Ligi’nde Katalan ekibine en fazla gol atan futbolcu oldu. Müller, bu kupadaki toplam gol sayısını da 49’a çıkardı.

9) EN ÇOK KOŞAN FUTBOLCU YANNICK CARRASCO

Atletico Madrid’in Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco, ilk haftanın en çok mesafe kat eden oyuncusu oldu. 0-0 biten Porto karşılaşmasında 13.4 km koşan yıldız futbolcu, bu alanda zirveye yerleşti.

10) RONALDO 36. FARKLI TAKIMA GOL ATTI, MESSI'Yİ YAKALADI

Young Boys’a 2-1 yenildikleri maçta Devler Ligi’nde sezonun ilk golünü kaydeden Manchester Unitedlı Ronaldo, ezeli rakibi Lionel Messi’nin ‘en fazla sayıda takıma gol atan futbolcu’ rekorunu egale etti. Portekizli yıldız, bu turnuvada 36 farklı takıma gol attı.