Yol doğru görünüyor

Sezonun hemen başı için zorlayıcı bir fiktsür problemi duruyor Galatasaray’ın önünde. Azerbaycan’dan geldi, 2 idman yaptı, Başakşehir deplasmanına gitti ve hafta yeni başladı henüz! Ufukta bir Hajduk Split bir de Fenerbahçe maçı var. Hal böyleyken Fatih Terim eksiltemediği/tamamlayamadığı kadrosuyla yola çıkmak ve ilerlemek durumunda.

Dün geceki maç, olayların nasıl seyredebileceği ile ilgili ipuçları barındırabilecek türdendi. Geçen sezonun şampiyonu bir ölçüde kadrosunu korumayı başarmış, sahasında bileği bükülmeyen türden.

Başakşehir’in topa sahip olmak konusunda ısrarcı bir takım olmadığı malum; bu durum Galatasaray’ın çok sevdiği pas trafiğini gönlünce sürdürmesine imkân tanıdı bir süre.

10’uncu dakikaya kadar pehlivan gibi birbirini tartan iki rakip bu dakikadan itibaren ivme kazanan oyunu güzelleştirmek için ellerinden geleni yaptı.

DEMBA BA’NIN TALİHSİZLİĞİ

Demba ba’nın savunmaya koşan santrfor talihsizliği kategorisinden sebep olduğu penaltı Galatasaray’a gol olarak geri döndükten sonra Başakşehir silkindi ve iki takım istatistiklere de ‘kafa kafaya’ yansıyacak bir maç çıkardı.

Falcao’nun ligde üretilen ilk dört golle de ilişkili olması, Saracchi’nin savunmaya ve hücuma yüzde yüz katkı sağlayarak mükemmel bir ilk yarı oynaması, Taylan’ın gelişimi ve Omar Elabdellaoui’nin de umut veren yıldız kontenjanından radara takılması Galatasaray adına sevindiriciydi.

İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Başakşehir baskıyı artırırken Galatasaray da karşı atakla golü kovalayan takım görüntüsüne büründü.

Maç “Galatasaray golü yiyecek galiba” noktasına doğru ilerlerken bu kez Fatih Terim’in Falcao, Feghouli ve Arda’yı çıkarttığı, Diagne, Etebo ve Babel’i sahaya sürdüğü hamlesi geldi.

DEĞİŞİMİN KAHRAMANLARI

Bu değişimin kahramanları arasındaki Diagne ve babel üzerinden gelişen ve belhanda’nın şık vuruşuyla gole dönüşen atak hamleyi de ‘doğru’ olarak kayıtlara geçirmiş oldu.

76’ncı dakikada, maçın son düzlüğüne girerken gelen bu gol Başakşehir’i derinden sarstı ve kendine gelmesi de zaman aldı haliyle. Maç sona ererken topla oynama oranlarında Başakşehir’in üstün olması da bu durumda bir mana ifade etmedi.

Galatasaray’ın puanların yanı sıra özgüven de devşirmesi gereken dönemde gelen galibiyet ve daha önemlisi kararlı oyun tarzı umut yeşertecek türdendi. Özetle yol şimdilik doğru görünüyor demektir.