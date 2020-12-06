‘Vay!’ dedirtmeye devam

Kayseri karşısında iyi sinyaller çakmaya başlayan, geçen hafta Rize seferinden 4 gollü bir galibiyetle dönerken iyi oyunuyla övgüleri de toplayan Galatasaray, taraftarında heyecan yarattı. Maç öncesi istatistik raporları, bu yükselen heyecanın nedenini ortaya koyuyordu: “Galatasaray, son iki maçta rakip ceza sahasında toplam 85 defa topla buluşurken, 23’ü isabetli 48 şut çekti ve kalesine yalnızca bir tane isabetli şut izni verdi.”

“Vay, vay, vay!” dedirten bu istatistiklerin Hatayspor maçında devam edip etmeyeceğini görmek merakı maça ayrı bir boyut kattı.

Süper Lig’e iyi bir giriş yapan rakip Hatayspor, ‘sıkı kapanmak ve hızlı çıkışlarla netice almak’ şeklinde özetlenebilecek taktiğiyle Galatasaray’ın yoğun bir baskı kurmasını bir süre engelledi.

Galatasaray da bu süreçte hücum hatlarındaki kopuklukları gidermeye çalıştı, ‘Emrelerin’ oynadığı kanattan çok Linnes, Oğulcan ve Feghouli’nin çalıştığı kanattan yol bulmaya çalıştı.

DIAGNE HARiKA VURDU

Hatayspor’un ‘attı atacak’ dedirtecek kadar olmasa da gole dönüşme ihtimali yüksek ataklarını savuşturduktan sonra 32’nci dakikakada ilk kez kaleyi bulan bir şut geldi Galatasaray’dan. Ama ne şut! Feghouli’nin ortasını yakın markaja rağmen göğsünde yumuşatan ve harika bir vuruşla, zamanlamayla gole çeviren Diagne en sıkı muhaliflerinin bile kalbini yumuşatmış olabilir.

“Peki daha önce müsait vaziyette kaçırdığı golü veya daha sonra 51’de kalenin ağzından kaçırdığını unutturur mu bu müthiş gol?” diyenler de çıkabilir tabii, onu bilemem. Golden sonra ‘iyi oyun’ ayarlarına dönen bir Galatasaray izledik ilk yarı sona erene dek. İstediği baskıyı kurdu, ikinci golü kovaladı, ‘kaliteli futbol’ damgalı

organizasyonlar üretti.

İkinci yarıda durumu dengelemek için rakip sahaya daha fazla geçme azminde bir Hatay gördük. Emre Kılınç’ın ortasını kafayla kaleye gönderen Oğulcan, ferahlatıcı özellikteki bu golle rakibin hevesini de kırmış oldu. Hatay ekibi kırmızı kartla eksildikten sonra varlık gösteremedi.

Galatasaray iyi futbol pasajları sunduğu bir maçtan daha net bir skorla galip ayrıldı. Perde kapanırken Kerem’in hem yönettiği hem de başrolde oynadığı pozisyonda gelen gol de işin ‘ekstra güzelliği’ oldu.

Bir şekilde ‘eksiklerin şekillendirdiği’ bu kadro, iyi oyunun yanında ve belki de ötesinde sezona üflediği takım ruhuyla da anılacak; “Bravo” demek lazım.

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