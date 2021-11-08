Unutmak 2 hafta sürer

Maçın 27’inci dakikasında Babel’in ortaladığı, Halil’in kafayla vurduğu ve kaleci Emiliano Viviano’nun kurtardığı topa kadar ‘hiçbir şey olmayan’ bir maç seyretmek durumunda kaldık.

“Hiçbir şey olmayan” derken mübalağa etmiyorum, o dakikaya kadar ne bir şut, ne bir köşe vuruşu, ne bir ‘tehlikelimsi pozisyon’ vardı maçta.

Hatta ilk faul düdüğü için bile 40 dakika beklemek gerekti bu insanı futboldan soğutacak süreçte ki; “Ama Avrupa Kupası maçı sonrası Olimpiyat Stadı’nda gündüz maçıydı” bahanesi bile savunmaya yetmez.

SANKi ARKADAN iTiLDiLER!

Aşırı yorgun ve maça sanki arkadan itilerek çıkmış gibi duran futbolcular, 30’uncu dakikadan sonra da harikalar yaratmadı ama en azından biraz mücadele, pozisyon, isabetli/ isabetsiz şutta teselli aradık. Uzatmayla birlikte 50 dakikaya yayılan bu sıkıntının ardından ikinci yarı da Karagümrük’ün zorunlu kadro tazelemesi dışında bir şey değişmemiş şekilde devam etti.

Orta sahaya sıkışan ve bir yanlışlıklar komedyasına dönüşen maçta 1 saat devrildiğinde iki takım da sadece birer kez kaleyi tutturabilmişti; o derece...

‘BÜYÜK TESADÜF’ MÜ YOKSA ŞANS MI?

Oyunun kaderini değiştiren kişi Karagümrük’ün başarılı teknik direktörü Francesco Farioli’nin hamlesi oldu. İkinci yarının başında sahaya sürdüğü Benatia’yı 20 dakika sonra oyundan aldı ve yerine seçtiği Bertolacci ile golü buldu.

İki dakika içinde sonuç veren bu değişikliği elbette ‘büyük tesadüf’ veya şans olarak değerlendirenler de çıkacaktır.

Bu durumda yenilen golü tetikleyen hatalı pasın, yerini Feghouli’ye bırakmak için saha kenarına kadar yürüyen ve oyunda kalmasına karar verilen Emre Kılınç’tan gelmesi de futbolun maçtaki ikinci cilvesi oluyor herhalde...

KÜÇÜK BiR BASKI GOL GETiRDi

Fatih Terim kalan sürede Diagne’yi, Feghouli’yi, Morutan’ı, topu-tüfeği sahaya sürdü ve Galatasaray nihayet kurduğu küçük bir baskı sayesinde karambolden Mustafa Muhammed ile beraberlik golünü çıkardı.

Özetlemek gerekirse...

Milli maç arası bu kez futbol profesyonellerinin değil, biz futbol seyircilerinin, özellikle de Galatasaray taraftarının imdadına yetişti. Mesela benim bu sığ futbolu unutmak için en az iki haftaya ihtiyacım var... Cümleten geçmiş olsun...