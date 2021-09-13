‘Takımyıldız’ hayali güzel ama...

Sezonun ilk ‘büyük maçı’ iki takım açısından da hem gücünü test etmek hem de sezonun kalan kısmıyla ilgili yüksek sesli bir mesaj vererek avantaj için fırsattı.

Sakatlıklar ve milli takım yolculuğu yorgunlarının iki takımda da oluşturduğu hasarlar vardı, yeni transferler vesaire derken kadrolar tam oturmamıştı belki fakat büyük maç büyük maçtır...

Galatasaray rakibine baskı kurarak başlamayı ve rakibin ilk hamle ezberini belli ölçüde bozmayı hedefledi ve bunda bir şekilde başarılı oldu. Dakikalar ilerledikçe esnemeye başlayan bu baskıya karşı Trabzonspor tam hücum hafızasını toparlarken Galatasaray iki darbe indirdi.

UYANIK VE GARANTiCi

Emre Kılınç ilk golünde savunmanın bireysel hatasını uyanıklığı ve takipçiliğiyle değerlendirirken, ikinci golde de doğru pozisyonda Halil’in çıkardığı topla buluştuğunda doğru ve garanti vuruşu yaptı.

Takımın saha içinde sallandığını ve tribünlerin gerildiğini gören Abdullah Avcı iki değişiklikle takımını harmanladı, skorun devre bitmeden 1-2’ye gelişiyle de bu hamlesinden bir kazanç elde etmiş oldu.

Galatasaray da ikinci yarıya iki değişikle başladı fakat ‘dur bakalım ne olacak’ tarzı bir anlayıştan ötesini gösteremedi.

Oyunu ve rakibi soğutmak konusunda beklendiği üzere çok başarılı olamadı ve Babel ile kaçırdığı pozisyonu takiben beraberlik golünü kalesinde gördü sarı kırmızılılar.

SON 35 DAKiKADA TRABZONSPOR ÜSTÜNDÜ

Maçın son 35 dakikasında Trabzonspor üstün oynadıysa da liderliği getirecek hamleyi yapamadı.

Galatasaray da skoru değiştirebilecek pozisyonlar buldu fakat fırsatları bayrama çeviremedi, 2-2’nin ardından hücum etmesi gerektiğini çok geç anladı, beraberliğe razı görüntü çizdi.

Gençleşen kadrosuyla takımının ‘parlayıp sönen yıldızlar’dan kurulu olmasından çok bir ‘takımyıldız’ olabileceğine inanmak istiyor Galatasaray taraftarı.

Arada umut ışıkları saçsa da henüz işlenmesi gereken, zaafların çok olan ve bu zaafları çok açık eden bu takımı biraz daha sabırla seyretmek gerekecek.

Lig ve Avrupa treni bekler mi orasını bilemem tabii...