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Spor Arena
Haber Giriş: 03.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şok, panik basiretsizlik

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
Şok, panik basiretsizlik
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Emre Kılınç’ın kırmızı kart görmesi G.Saray için dönüm noktası oldu.

Malum, futbol kâğıt üzerinde oynanmayan ve sonuçları istatistiklerle tahmin edilemeyen bir oyun; geniş kitleler tarafından sevilmesinin temel nedenlerinden biri de tam olarak bu...

Öyle olsaydı, geçen hafta kendi sahasında ağır bir yenilgi yaşayan Antalyaspor ile lider Galatasaray arasındaki maçın kolayca sarı kırmızılılar tarafından 3 puana çevrileceğini düşünürdük.

Ancak her maç kendi hikâyesini yazıyor ve bu sebepten seviyoruz futbolu...

HAYALi FiGÜR GiBi

G.Saray alışıldık baskısını kuramazken, Akdeniz temsilcisi de savunma katmanlarını sıkılaştırarak oynayacağını ilk dakikalardan itibaren belli etti.

İlk yarıda aradığı çıkış yolunu bulamayan, alternatif üretmek konusunda sıkıntı yaşayan, rakibi bunaltamayan Galatasaray hayali figür gibi tüketti zamanı.

Topa hakim olmak veya pas trafiğini risksiz şekilde yürütmek açısından sıkıntı yaşamasa da tehlikeli olamadı Galatasaray ve hem kendisini hem de oyunu uyuttu 45 dakika boyunca.

ANTALYA iSTEDiĞiNi ALDI

İkinci yarının başında Emre Kılınç’ın en basit ifadeyle basiretsizliği veya akıldan uzak refleksiyle eksilmesi Galatasaray’ı ‘şok ve paniğe’ sevk etti.Maçın kalan kısmı da aynı şok ve panik havası içinde geçti. Gerginliği daha iyi yöneten taraf Antalyaspor oldu ve futbol sermayesine katkı koymadığı maçtan mücadelesiyle puan kopartmayı başardı.

Galatasaray’ın uzun lig koşusunda telafi edebileceği bir kayıp olarak görmek mümkün elbette bu maçı; ancak ‘şok ve panik’ meselesine dikkat etse kendisi için iyi olur.

Şok, panik basiretsizlik

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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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