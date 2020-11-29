Rakibi meşgule düşürdü

Fatih Terim maç öncesinde Kayserispor karşısında ilk yarıda iyi oynadığını belirttiği takımı yeniden sahaya süreceğini söylüyordu. Dediğini de yaptı zaten.

İşin ilginç yanı maç da 1-1 sonuçlanan o karşılaşmayı hatırlatacak şekilde gelişti uzun süre.

Galatasaray yine bol bol atak tazeledi, yine çok gol pozisyonuna girdi ve yine ya müthiş oynayan kaleciye (bu durumda Gökhan Akkan) ya direğe takıldı.

Kilidi açan yine bir penaltı vuruşu oldu ve yine penaltıyı Diagne gole çevirdi hatta!

DIAGNE BiLE DiSiPLiNLiYDi

Ancak Rizespor karşılaşmasında Galatasaray’ın geçen maçın kopyası şeklinde oynadığını söylemek haksızlık olur; çünkü çok daha iyiydi.

Mesela çok daha etkili bir baskı uyguladı, bu baskıyı sahanın her noktasına (evet, Diagne’ye kadar) disiplinli bir şekilde sürdürdü.

Mesela rakibi kendi oyun planını unutturacak derecede meşgul etti, çok kaçırsa da hep gole yakın oldu.

Oğulcan Çağlayan üstünden “akan”, Martin linnes ve Emre Akbaba’nın şahane dokunuşlarıyla olgunlaşan ve nihayetinde Diagne’nin gole çevirdiği hücum gibi güzellikler de gördük bu süreçte.

SEZONUN EN iYi FUTBOLU

Mesela Feghouli harika bir maç çıkardı. İşi biraz ciddiye alınca, sorumluluk üstlenince yeteneği kendiliğinden devreye giren oyuncular kontenjanından Diagne de ona eşlik etti.

Mesela Diagne hat-trick yaptı, şapkadan tavşan çıkardı ve mesela haftalardır çok iyi oynayan Taylan Antalyalı mükemmel bir gol attı, daha ne olsun?

Israrıyla, konsantrasyonuyla, takım şeklinde oynamak konusundaki çabasıyla sıkı sıkı tutunduğu maçı ve 3 puanı alarak döndü Galatasaray Rize’den.

Sezonun en iyi futbolunu oynadı net bir galibiyet alırken ve yanına bolca özgüven de ekledi.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...