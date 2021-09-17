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Haber Giriş: 17.09.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Özlenen kükreme

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
Özlenen kükreme

Uzun süredir bu kadar iyi bir Galatasaray görmemiştik.

Avrupa futbol cangılında aslan kükremesi duymayalı çok oldu; Galatasaray’ın son sezonlardaki karnesi ortada...

Bir zamanlar kral olduğu arenada dün akşam yeniden belirirken karşısında çetin ceviz tabir edilen türden bir takip olarak Lazio vardı. Maçın ilk bölümünde Lazio’nun tehditkâr bir tavırla oyuna hükmetme isteğini, Galatasaray’ın da dinamizmle karşılık vermeye çalışmasını izledik.

Son Dakika: Galatasaray - Lazio maçında Strakoshadan inanılmaz hata Ters gelen topu tutamadı ve...
Son Dakika: Galatasaray - Lazio maçında Strakosha'dan inanılmaz hata! Ters gelen topu tutamadı ve...

Deneyimli Lazio karşısına henüz uyum problemleriyle uğraşan genç kadrosuyla çıkan Galatasaray zaman zaman sendelese de maça tutundu, topa sahip olan rakibi kendi zorlandığı kadar zorlayan taraf oldu.

Dakikalar ilerledikçe biriken özgüven Galatasaraylı oyuncuları hem bireysel hem de kolektif olarak yukarı çekti. Morutan’ın direği neredeyse kıracak şutu gibi aksiyonlar tribündeki taraftarı da ateşledi.

BİTİRİCİLİK KONUSUNDA EKSİKTİ

Kerem, Halil, Cicaldau, Morutan gibi isimlerle gol üretebileceği alanlara yaklaşmakta problem yaşamadı fakat bitiricilik konusunda, son hamlede eksik kaldı hep.

Maçın ikinci yarısında Galatasaray ısındıkça açılan bir görüntü çizerken, daha kolay bulacağını düşündüğü gol için sabırsızlanan Lazio daha fazla risk almaya başladı.

Fatih Terim: Çok iyi bir Galatasaray gördüm
Fatih Terim: 'Çok iyi bir Galatasaray gördüm'

İki takımın da bol bol top kaybı yaşadığı ritmi yüksek maçta bir hata golü ihtimali büyük görünüyordu ancak gol çok daha büyük bir hata sonucunda geldi.

Morutan’ın ceza sahasına serseri mayın şeklinde yolladığı top Lazio savunmasından Lazzari’nin ters vuruşuyla kaleye yöneldi, kaleci Strakosha’ya da topu ‘tiplemek’ kaldı.

Öne geçtikten sonra yakalanmak huyuna sahip olan Galatasaray bu konuda mühim bir sınavı başarıyla atlattı.

LAZIO'NUN EZBERİ BOZULDU

Muslera’nın özlenen performansı, takımın kalan kısmının da her cephede canını dişine takarak mücadele etmesi Lazio’nun ezberini bozdu, psikolojik üstünlüğünü çok doğru kullanan Galatasaray nefes nefese koştuğu 90 dakikayı rakibinin önünde tamamlamayı başardı.

Galatasaray 1-0 Lazio (Maçın özeti)
Galatasaray 1-0 Lazio (Maçın özeti)

Giderek heyecan verici bir hale evrilmeye başlayan bu kadro kendi kaderini çizmek noktasında harika bir ilk adım atmış oldu.

Liderlik koltuğuna oturan Galatasaray’ın Avrupa cangılında yeniden kükreyeceği günler yakın mıdır bilinmez. Ama uzun süredir bu kadar iyi bir Galatasaray görmemiştik; iyi oldu, gözlerimizin pası silindi. Tebrikler Galatasaray; çok iyi başladın bu sefer.

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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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