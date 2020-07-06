Nesini eleştireceksin?

Son olarak Onyekuru’nun sözleşme engeline takılıp düşmesiyle elinde ‘santrforumsu’ oyuncu bile kalmadı desek yeridir. Zirveden kopan, sıralamadaki yeri için mücadele eder hale gelen Galatasaray’ın, kaybettiği hayalin peşinde koşan bir rakip vardı dün akşam. Ağır yaralı rakibini erken devirmek niyetinde olduğunu maça başlar başlamaz gösterdi Trabzon ekibi.

GOL KAÇIRMA YARIŞI

Bordo mavililer 7’nci dakikada Ekuban’la ilk net fırsatı yakaladı ancak Galatasaray da toparlandı, 10 ve 11’inci dakikalarda Feghouli Belhanda ile gol kaçırma konusunda rakibine nazire yaptı. Feghouli’nin akıl tutulması ve dengeye oturmuş izlenimi veren maçı kendi takımının aleyhine çevirdiği pozisyon geldi sonra... 32’nci dakikada sersemce bir şekilde oyundan ihraç edildi Feghouli… Da Costa sana faulü yapmış, hem de net şekilde sarı kartlık bir faul bu ve hakem de gösterdi kartı zaten...

İHANET Mİ, AKILSIZLIK MI?

Peki, rakip savunmayı diken üstünde oynatmak varken takımını 10 kişi bırakmasına ne diyeceğiz? Sorumsuzluk? Öke kontrolü problemi? İhanet? Akılsızlık? Umursamazlık? Bencillik?.. Bu ‘yetenekli ama rehabilite edilip kazanılması gerektirecek düzeyde dengesiz’ futbolcu modelinden gına gelmedi mi artık size de?.. Peki sonra?.. 10 kişi kalan, Emre Akbaba ve Donk gibi isimlerin özverisi dışında gösterecek bir hikayeyi olmayan bir Galatasaray.

SEZON SONU BEKLENİYOR

Donk-Sörloth pozisyonuna VAR incelemesi neticesinde çıkan penaltı ve perde! Ardı arkası kesilmeyen kötü haberler, sürekli ve hızlı şekilde eksilen bir kadro ile sezon sonunu sabırsızlıkla bekler hale geldi Galatasaray camiası... Kalan haftalarda Avrupa kupaları menziline erişip erişemeyeceğini izleyeceğiz sadece.