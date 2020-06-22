Kötü haberler yağıyor

Galatasaray, meşhur Cazcı Kardeşler filmindeki meşhur otomobil gibi başına her türlü iş gelmesine, vurulmadık/kırılmadık yeri kalmamasına rağmen henüz ayakta! Hücum hattı çalışıyor, gol bulmak için iştahlı ve yer yer yaratıcı, gerektiği kadar yırtıcı... Falcao-Feghouli-Belhanda-Onyekuru hattında işler bazen saçma gol vuruşu seçimleriyle saç baş yoldurtsa da bazen de dün örneklerini gördüğümüz üzere futbol hasretine ilaç olacak türden güzelliklere dönüşebiliyor. Geriye düşmesine rağmen maça asılıp öne geçmeyi başarması, 10 kişi kaldıktan sonra gol bulması sarı kırmızılılar için son iyi haberlerimiz olabilir... Kötü haberlerin başında öncelikle hızla, hem de feci bir hızla eksilmesi geliyor Galatasaray’ın.

AĞIR FATURA

Dün akşamki maçın faturası da ağır oldu. Stoper yokluğu içindeyken Ahmet kart cezalısı durumuna düştü, Mariano sarararak cezalı vaziyete geçiş yaptı, Falcao sakatlanarak oyundan çıktı mesela... Eksildikçe eksilen Galatasaray önümüzdeki hafta yarışta en ufak bir şansı kalıp kalmayacağını belirleyecek maça nasıl bir kadro ile çıkacak meçhul... Oyun olarak geride olmasının bahanesi çok ve bu bahaneler inandırıcı türden. Yine de yenilen ilk golde leblebi gibi kafa golü atan Djilobodji’yi savunmaya Belhanda’nın gitmesi ve elbette helva gibi dağılması gibi izaha muhtaç yanlışlar var. Son olarak bir kötü haber daha... Galatasaray ikinci yarısının büyük bölümünü 10 kişi oynadığı, bir dönem 9 kişi kaldığı ve son dakikaları gerilim filmi gibi geçen ve son saniye penaltısıyla korku filmine dönüşen maçta beraberlikle yetinmek durumunda kaldı... Daha ne olsun?!