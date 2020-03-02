İki teknik adam da maç öncesinde verdikleri röportajlar da yaşanan büyük acıyı paylaşan samimi açıklamalarda bulundular. Maçlar bu acıya rağmen, ‘aksi bildirilmedikçe’ mecburen oynanıyor, futbolcu sahaya çıkıp işini yapmaya çalışıyor, biz de seyrediyoruz ve işimiz gereği görüş bildiriyoruz. Neler görüyoruz peki dün geceki maça bakınca?. Zoru kolay kılan bir erken gol görüyoruz... Tribün 3 dakikalık sessiz saygı duruşunu sürdürürken geldi gol.

YİNE ÖMER-DONK İŞ BİRLİĞİ

Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında olduğu gibi açılışta Ömer Bayram ortaladı, Donk kafayla golü attı. Ligin asist kralı görevini yaptıktan sonra takımın gol kralı da görevini yaptı. İkinci gol, ligin ikinci yarısında küllerinden doğan Mariano’nun pasında Falcao’dan geldi. Bu ikinci golde Feghouli’nin Mariano’ya verdiği müthiş uzun pasa ayrıca dikkat çekmek gerekir. Feghouli, Falcaou’yu üçüncü golde ise direkt asistle besledi. Falcao gol sayısını artırarak özgüvenini de yükseltiyor.

İÇİMİZ YANIYOR

Fatih Terim yine 72’nci dakikaya kadar yine değişiklik yapmadan takımı sahada tuttu, galibiyet serisi 8 maça çıktı, Andone döndü ve özetle Galatasaray oynaması gerektiği gibi, oynaması gerektiği kadar oynayarak, iyi oynayarak kazandı. Ligin ikinci yarısı başlarken Galatasaray’ın önüne arkasına bakmadan koşması gerektiğini not düşmüştüm. Koşuyor Galatasaray.... Maçta ve lig yarışında işte bunlar oluyor... Ama bütün bunlar olurken içimiz yanıyor; hem de nasıl biliyorsunuz işte... Milletçe başımız sağ olsun...





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