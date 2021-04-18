Karanlıkta bir umut ışığı

Galatasaray kimliğinin belirleyici niteliklerinden biri, belki de en önemlilerinden biri; kaostan birlik olarak, kenetlenerek çıkmasıdır.

“İmkânsız” denilen işler böyle başarılmıştır, çok geriden gelip kaldırılan kupalar müzeye bu yolla gitmiştir vesaire.

Her rakiple, her platformda başa çıkar, çıkabilir Galatasaray; ancak kendi kendisiyle uğraşmaya, ikilikler yaşamaya, iktidar, itibar ve ihtiras savaşları için cephe açmaya başladığında işler değişir.

BÖYLE REZiLLiK OLMAZ

Hafta içinde taraftarın yüzünü kızartacak boyuta ulaşan, atı alan Üsküdar’ı geçtikten saatler sonra yarım yamalak yalanlanan, üstüne daha beter, daha yüz kızartıcı bir hale gelen gelişmelerin sorumluları, hangi makam veya görevde olurlarsa olsunlar Galatasaray camiasına öncelikle özür borçludur.

“Böyle rezillik olmaz” demekle yetineyim şimdilik.

Esas meselemiz olması gereken maça dönersek...

Yaralı vaziyette İzmir’e ulaşan Galatasaray, Ünal Karaman ile birlikte ivme kazanan Göztepe karşısına kimini kazaya, kimini sakatlığa, kimini hastalığa, kalanını da demeç kırgınlığına kaptırdığı oyuncuların yerini doldurmaya çalışarak çıktı.

Oyuna fena başlamadı, Göztepe’yi sahasında baskılamaya çalıştı ancak daha bu niyetini sezdirme aşamasındayken sezonun en güzel gollerinden birini kalesinde gördü.

Diabate’nin harikulade bir vuruşla golünü attığı sırada çevresinde golü izlemek için bile olsa yaklaşmış bir Galatasaraylı oyuncu bulunmuyordu; bu da ayrı mesele tabii.

TAKDiR EDiLECEK TAVIR

Moralsiz Galatasaray’ın geriye düştükten sonra oyuna tutunması, düzenini ve niyetini bozmadan Göztepe’nin üstüne yürümesi takdir edilecek bir tavırdı ve bu tavrın ödülünü de aldı.

Kerem Aktürkoğlu çabukluğu ile sarstığı rakip defansı aşarak iki gol birden kaydetti ilk yarıda. Sarı kırmızılılar daha doğru vuruşları bulabilseydi farkı açabilirdi, bunu da not düşmek gerek.

İkinci yarıda penaltı vuruşuyla ‘hat-trick’ini tamamlayan genç Kerem Aktürkoğlu 3 golüyle 3 puanı getirmenin yanı sıra simgesel bir hareket de yapmış oldu sanki.

Bu kaos ortamında, bu karanlık dönemde bir umut ışığı oldu taraftara, daha ne yapsın?

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...