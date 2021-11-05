Kaçan balık büyük olur

Avrupa sahnesine özlenen dönüşünü yapmak konusunda bir adım daha attı Galatasaray. Estetik açıdan görkemli olmayan fakat akılcı, sabırlı, dayanışma temelli oyunuyla takdir toplayan Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısına liderlik koltuğunu korumak ve belki biraz daha rahat oturmak niyetiyle çıkmıştı.

Maç iki tarafın da rakibinde zayıflık anı yokladığı bir bilek güreşi gibi başladı. Temkini elden bırakmadan, direncini yitirmeden birbirini yoklayan iki takım, harika bir futbol sunmadılar belki fakat tansiyonuyla kendini seyrettiren bir mücadele koydular ortaya.

HÜCUM YÖNÜ EKSiK KALDI

Dakikalar ilerledikçe özgüven kazanan rakibine karşı Marcao-Nelsson ikilisi ve cansiperane şekilde yardıma koşan Berkan Kutlu’nun ön plana çıktıkları bir savunmayla direnirken aşırı bir zorlanma yaşamadı sarı kırmızılar.

Hücum yönü biraz eksik kaldı Galatasaray’ın fakat burada rakibin hakemin de biraz cesaretlendirdiği sertliğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Moskova ekibi ilk yarıda 12 faul yaparken Galatasaray 2 faulle karşılık vermişti; o derece orantısız bir sertlik.

Galatasaray bu engelleri aşacak bir fırsat kollarken, aradığını tam zamanında, ilk yarı sona ermeden Feghouli’nin müthiş şutuyla buldu.

LOKOMOTİV iKiNCi YARIDA TANKLA / TÜFEKLE GELDi!

İkinci yarıda öne geçmenin rahatlığıyla sahaya çıkan, üstüne tankla/ tüfekle gelen rakibinin gardını düşürmek için tetikte bekleyen Galatasaray, yakaladığı fırsatları değerlendirememenin faturasını ödemek durumunda kaldı.

Lokomotiv Moskova’nın beraberlik golünün ardından kaybettiğini yeniden bulabilmek ümidi ve hırsıyla baskın üzerine baskın düzenleyen Galatasaray, bazıları çok net olan bu pozisyonları heba etmekle yetindi.

KUVVETLENEN UMUT IŞIĞINA GÜVENELiM

Alınan sonuç elbette ense karartacak türden bir felaket değildir, ayrıca 1 puan da 1 puandır; ancak fırsat büyüktü, ayağımıza kadar gelmişti ve ne yazık ki kaçtı; bu da gerçek...

Bu kadronun giderek kuvvetlenen umut ışığına güvenelim, önümüzdeki maçlara bakalım o zaman...