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Haber Giriş: 08.03.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Hedefsiz görünmenin bedeli

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
Hedefsiz görünmenin bedeli

G.Saray, uyumsuz bir 11’le başlamanın faturasını ödedi.

Ankara’daki soğuk duşun ardından yola kaldığı yerden galibiyetle devam etmek niyetiyle Sıvaspor’u ağırladı Galatasaray.

Rakip, direnci yüksek, 5 haftadır yenilmeyen, cıva gibi Max Gradel tarzı oyuncularıyla rakip defansı sersemletme özelliği bulunan bir takım.

Bu kez ‘yenilen takımı değiştirerek’ ve Gedson Fernandes’i filan saymazsak “2019-2020 model” bir kadroyla sahaya çıktı Fatih Terim.

“O model” Galatasaray’ın defoları malumunuz; zaten dün de kendisini hatırlattı sağ olsun... Formasına tekrar kavuşanların listesi kabarıktı fakat çoğunun bıraktığı yerden devam ettiğini söylemek veya “Dönüşü muhteşem oldu” diyecek birini bulmak güçtü.

FALCAO’DAN MUHAMED’E MESAJ

Linnes’in son derece bireysel hatasını Max Gradel’in tüm özelliklerini sergileyerek cezalandırması için sadece 9 dakika yetti.

Formasına kavuşanlar arasında en faydalı olan şüphesiz Radamel Falcao idi. Topu alışı, dönüşü, rakibini oyundan düşürmesi ve şahane gol vuruşuyla hem “Döndüm ve buradayım” dedi hem de sanki biraz Mustafa Muhammed’e “Bende de bu numaralar var” mesajı göndermiş oldu.

1-1’in ardından Onyekuru’nun 17’inci dakikada inanılması güç şekilde kaçırdığı pozisyon gibi anlarda öne geçme fırsatını yakaladıysa da hantal oyunuyla göz doldurmayı veya rakibi sıkıştırmayı başaramadı Galatasaray takımı.

Faturayı yine bir savunma krizini değerlendiren Tyler Boyd koydu 38’inci dakikada masaya: 1-2...

İkinci yarıya tutuk başlayan, Sivasspor’un üstünde hâkimiyet kuracak dinamizmi yakalayamayan sarı kırmızılıların maça ve belki de lig yarışına tutunmasını sağlayacak gol yine Falcao’dan, bu kez penaltıdan geldi.

Maçın son düzlüğüne girilirken Arda, Feghouli, Kerem, Halil gibi isimleri sahaya sürmek beklenen canlanmayı sağlamaya yetmedi, dakikalar umutsuzluk içinde eriyip gitti.

Galatasaray maça hedefsiz takım görüntüsüyle, uyumsuz bir 11’le başlamanın bedelini çok kritik 2 puanı evinde kaybederek, liderlik koltuğundan inerek ödemiş oldu.

“Mağlubiyet hakkını kullandı”, “beraberlik hakkını kullandı” derken haftalar azalıyor, ligde her puanın başlı başına hazine geldiği süreçte bir an önce toparlanmak gerekiyor.

Hedefsiz görünmenin bedeli

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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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