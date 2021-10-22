Görev tamam koltuk rahat

Galatasaray, Lokomotif Moskova karşısına liderlik koltuğunda daha rahat oturmanın hayaliyle çıktı. Grubun diğer maçından gelen beraberlik haberi alınacak puan/ puanları daha da cazip hale getirmişti.

Yeni bir hoca rehberliğinde yeni bir yol arayışındaki rakip karşısında tedbirli bir başlangıç yaptı sarı kırmızılı ekip.

Maçın ilk 10-15 dakikalık bölümü “Galatasaray’ın gole daha yakın taraf olduğunu söyleyebilirim ama ispat edemem” şeklinde geçildiyse de Moskova temsilcisi de özgüven kazandıkça pozisyon kovaladı.

Dengede geçen ilk yarıda Lokomotif Moskova atağı gol pozisyonuna çevirmek konusunda daha üstün gibi dursa da tehlikeli boyuta ulaştıramadı girişimlerini.

TERiM’iN KRiTiK HAMLESi

İkinci devrenin ilk 15 dakikalık bölümünde Galatasaray hücumda bir süreliğine etkili göründü hatta ‘maçın ilk isabetli şutunu’ da çıkardı fakat atakları süreklilik oluşturmadı, sistematik bir hale bürünmedi.

Rakip de 60’ıncı dakika civarında olduğu gibi daha etkili, daha tedirgin edici ataklarla Galatasaray’ı bunaltacak fırsatlar buldu. Kazanmaktan çok kaybetme endişesinin hâkim olduğuna dair çizgiler taşıyan maçın son düzlüğünde Fatih Terim hücum hattını tazelemek yoluna gitti.

OPERASYON HEDEFiNE ULAŞTI

Ve bu ‘yeni harman’ operasyonu 82’nci dakikada meyvesini verdi. Oyuna sonradan giren Morutan’ın harikulade pasında yine oyuna sonradan giren Kerem o çok değerli golü bulmayı başardı.

Maçın kalan bölümünde yine Kerem’le skoru geliştirme imkanını değerlendiremedi fakat maçı da istediği şekilde tamamlayacak aklı, sakinliği ve kararlılığı gösterdi.

Avrupa seferine liderlik koltuğuna daha rahat kurulmuş bir şekilde devam ediyor Galatasaray. Görev başarıyla tamamlanmıştır.