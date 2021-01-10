Erken atan yol aldı

Fatih terim’in ceza dönüşü sahaya çıktığı ilk maçta çözmesi gereken kadro denklemi daha da karmaşık hale gelmişti; ancak yapacak bir şey yok, ‘yeni normal’ bu... Geçen haftanın kötülerinden Linnes ve saracchi’yi yoğun maç trafiğinde dinlendirmek istediğimi söyleyen terim, Emre taşdemir ve Şener Özbayraklı ile başladı oyuna. İki oyuncu da cansiperane şekilde oynarken savunmaya da hücuma da müthiş katkı sağladılar. Mbaye Diagne 27’nci saniyede sezonun en erken golünü atarken, servis yapan da Emre taşdemir’di zaten.

Marcao ve taylan’ın katılımıyla omurgasını düzelten sarı kırmızılılar ‘çok erken’ golün ardından da yoğun baskıyı sürdürdü.

BELHANDA’YA ŞAPKA ÇIKARMALIYIZ

Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne, Emre Akbaba ve Arda turan ilk yarım saatte skor farkını artıracak net fırsatlar yakaladı, Galatasaray atakları sıklaştı, ikinci golün gelmesi ‘an meselesine’ dönüştü.

Doğru vuruş, Arda turan’ın pasında Younes belhanda’dan geldi. Konyaspor karşısında ‘kaçak güreşen’ Belhanda, 30’uncu dakikadaki bu golün ardından ilk yarı sona erene kadar ‘hat trick’i tamamlamıştı dün akşam. Bu durumda şapkayı çıkartmak gerekir.

İlk yarıda sadece 4 faul yapan Galatasaray (rakip 10 faul), ikili mücadelelerde ise yüzde 72 üstünlük sağlamıştı. Bu istatistiği genç kaleci Übeyd’in kendisini çok fazla suçlamaması için özellikle veriyorum. Sakın yıkılmasın, yılmasın, bu kötü tecrübeyi bir şekilde motivasyon kaynağına dönüştürsün, üzülmesin.

DERBi iÇiN iŞARET DEĞiL

İkinci yarıda 20 dakika kadar direnç göstermeye çalışsa da dengesi bozulan Gençlerbirliği oyuna tutunamadı, oğulcan ve penaltıdan babel’in attığı gollere engel olamadı. Son haftalarda yakaladığı ivmeyle İstanbul’a gelen Gençlerbirliği, erken yediği golün etkisinden kurtulamamanın bedelini ağır ödemiş oldu. Galatasaray farklı galibiyeti de doğru okursa, gelecek hafta oynayacağı zorlu Beşiktaş derbisi için bir işaret olarak görmezse akıllı davranmış olur. Bu tecrübeye sahip ve böyle yapacağından eminim.

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