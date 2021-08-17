Bu yaşanan kriz değil itibar meselesi

Taylan Antalyalı’nın Giresun defansının gardını düşüren ve “Feghouli’ye niyet, Diagne’ye kısmet” şeklinde golle noktalanan mükemmel asisti 31’inci dakikada geldi.

O dakikaya kadar tesadüfen bir araya gelmiş bir ekip görüntüsünden öteye gidemeyen, rakibin elini kolunu sallayarak organize olduğu atakları savuşturmak için çabalayan, özetle Avrupa maçlarında gördüğümüz vasat oyununu iyi niyet yardımıyla tutturabilen bir Galatasaray izlemiştik.

İŞTAH AÇILDI, RAKİP ÇÖZÜLDÜ

Transfer tahtasında “Gitti gidiyor” gözüyle bakılan Feghouli ve Diagne üzerinden gole dönüşen bu pozisyon Galatasaray’ın iştahını açarken, rakibin de çabuk çözülmesini tetikledi.

Sarı kırmızı ekip özgüven kotarırken, Karadeniz ekibi hücum hafızasını toparlamakta başarısız oldu.

İkinci gol için ilk bileti Diagne’nin penaltı vuruşunda yakan, daha sonra yine Cicaldau marifetiyle penaltıdan amacına ulaşan Galatasaray ilk yarıyı huzur içinde noktaladı. Huzur demişken...

Ligin ilk maçında, deplasmanda, oturmamış kadronla ve titreyen futbolunla iki farkı bulmuşsun...

Öpüp başına koyacağına kendi içinde kavgaya tutuşmanın, takım arkadaşına kafa atıp yumruk savurmak için 30 metre koşmanın bir anlamı olabilir mi?

MAÇI KAZANIRSIN LİGİ KAYBEDERSİN

Marcao’nun takım arkadaşına saldırarak kırmızı kart görmesi, “Maç içinde olur böyle şeyler” diye üstü örtülecek, yapmacık barışma haberleriyle geçiştirilecek bir hadise değildir; bana sorarsanız bir itibar meselesidir.

Taşıdığı formanın tarihinden, temsil ettiği değerlerden habersiz futbolcudan Galatasaray’a fayda gelmez vesselam.

Sezonu deplasmanda net bir galibiyetle açmak elbette önemli, ancak Galatasaray bir oyun planından da önce iç huzurunu bulmak, uyumlu bir takım kimliğini kazanmak zorunda.

Yoksa maçı kazanırsın ligi kaybedersin; benden söylemesi.

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