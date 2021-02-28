Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı yorgunu zeminde ağırladığı Erzurumspor, Mesut Bakkal yönetiminde son dönemde özellikle deplasmanlarda dirençli ve puan kopartan kimliğiyle ön plana çıkıyordu.

Geçen hafta topla çok az oynayarak zorlu bir viraj dönen sarı kırmızılılar, dün akşam maçın başlangıç bölümünde topa sahip ancak hücum enerjisi düşük bir görüntü çizdi.

Buna karşılık, 18’inci dakikada Gomes’in şutu ve Muslera’nın kurtarışı ile sonuçlanan hızlı hücum çıkışlarına umut bağlamıştı Mesut Bakkal’ın öğrencileri.

iSYAN BAYRAĞINI ÇEKTi

Erzurumspor oyunu kontrol ettiğini düşünürken –ki ediyordu kendince- ve skor üretebileceğine inanırken –ki üretebilecek pozisyonlar da buldu- devreye Mustafa Muhammed girdi.

Galatasaray taraftarının bir nevi “süper kahraman” olarak görmeye başladığı Mustafa Muhammed, önce uzaktan bir şutla takımının hücum mıymıylığına isyan bayrağı çekti.

38’inci dakikada köşe vuruşu ardından oluşan karambolde topu önünde bulduğunda ideal santrforun yapması gerekeni yaptı ve sert bir şutla golünü attı.

Bununla da kalmadı, Arda’nın ofsayt tuzağıyla beliren fırsatı ısrarla kovalayıp, yine Arda’nın 5 dakika önce kaidesinden sarstığı direği bir daha hırpalayarak ikinci golünü kaydetti.

Vuruş tekniği-çeşitliliği, fırsatçılığı, kararlılığı, pas kalitesinin yanında 69’uncu dakikada yaptığı gibi orta sahadan tek kişilik hücum düzenlemek gibi şaşırtıcı yanları da var. Mustafa Muhammed Bey ne yapıyorsunuz?!

BONSERViSiNi HEMEN KAPMALI

Nazar değmesin demek ve eklemek gerek; lamı cimi yok, 4’e, 5’e bakmayıp bonservisini kapmalı Galatasaray...

Net bir galibiyetle yoluna devam etmek, yorucu fikstürde kaza yaşamadan ilerlemek gerekiyor sürekli olarak. Galatasaray da bunu yapıyor, hem de iyi yapıyor.

Mustafa Muhammed’in tek kişilik şovuyla ilk yarıda maçı bitirmesini fırsat bilerek yazının kalan kısmında Galatasaray efsanesi Muslera’ya teşekkür etmek isterim.

Ligde 300’üncü maçına çıkarak kırdığın rekor için, 10 sezona 14 kupa sığdırdığın için, formanın/armanın hakkını verdiğin için, mükemmel bir futbolcu ve harikulade bir insan olarak bu memleketin çocuklarına örnek teşkil ettiğin için, tarafı keskin rakiplerin de saygısını ve sevgisini kazanan büyük bir karakter olduğun için sana sonsuz teşekkürler Nando. İyi ki varsın...

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