Aslan’a bu da yeter

Dün akşam saat 19.45 civarı, İstanbul Seyrantepe’de biriken negatif enerji, teknoloji harikası ölçü aletlerini çaresiz bırakacak seviyeye ulaşmıştı.

Ligde 32 yıldır benzeri görülmemiş sancılı bir başlangıç yapan Galatasaray, Göztepe karşısında geriye düşmüş, taraftarın homurtusu protestoya doğru evrilmeye başlamıştı. Bir tür güven oylaması niteliğine bürünen maçta yükselen homurtunun nedeni sadece alınan kötü sonuçlar değildi.

Taraftar arada umut dolu enstantaneler sunmuş takımın yeterince savaşmadığını, rakibinin bileğini bükecek güçten uzak olduğunu ve sürekli tekrarlanan, her maçta daha fecisi gelen hatalar konusunda gelişme göstermediğini düşünüyordu büyük ihtimalle.

HALİL’İN GOLÜ HAVAYI DEĞİŞTİRDİ

Luyindama’nın protestoları tetikleyen ve nihayetinde “koruma amaçlı” oyundan alınmasına neden olan hatasına gösterilen tepki, birikmiş ve ne yazık ki sürpriz olmayan türdendi.

İkinci yarıya bir başka hedef oyuncu Feghouli’yi de sahadan çekerek başlayan Galatasaray, daha büyük bir krizi önleyecek erken gole duacı olarak başladı maça.

Halil’in neredeyse metro istasyonundan vurduğu topun yine bir hata sonucu gole dönüşmesi gecenin havasını değiştirmeye yetti.

KARA BULUTLARI DAĞITTI

Morutan’ın taç çizgisinde buluştuğu topla slalom yaparak ilerlemesi ve doğru açıda doğru vuruşu yapması bir galibiyetten çok daha fazlasını armağan etmiş oldu.

Bu galibiyet en azından havanın daha da sertleşmesini, keskinleşmesini önlemiş oldu. Bir umut ışığı görenler, sabırsızlar, beklentisini yüksek tutanlar, çabuk küsenler veya şahıslar üstünden hesap görmeye çalışanlar... Camiada herkesin biraz sakinleşmesi için bir ilaç gibi geldi bu geri dönüş...

Sorunları ortadan kaldırmasa da bir mola fırsatı tanıdı, biriken kara bulutları biraz olsun dağıttı. Bu da yeter...