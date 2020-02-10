Aslan payının peşinde!

Düşme hattının üstüne sıçramak amacındaki Kasımpaşaspor’un oyunu biraz önde oynamak isteği karşılaşmanın ilk dakikalarında ‘ilginç’ bir maç izleyebileceğimizi işaret ediyordu ki; zincirleme hatalar maçı bambaşka bir yere sürükledi.

Önce, 6’ncı dakikada ceza sahası içinde kaleci Fatih, bizzat arkadaşı tarafından bloklandı ve Feghouli’nin gol çizgisine paralel olarak geçip gidecek vuruşu Meriah’a çarparak gole dönüştü... Sonra 22’nci dakikada Florent Hadergjonaj’ın ceza sahası içinde topu elle kesmesiyle kazanılan penaltıda Adem Büyük ikinci golü buldu...

Özetle rakibin ‘etkin ve iyi oyunundan çok’ Kasımpaşa’nın hataları belirleyici oldu bu süreçte.

HATALARIN FATURASI

Galatasaray kalibresinde bir takıma karşı yapılan hataların faturası ağır oluyor ve Kasımpaşa da bu ağır faturasyı ilk yarıyı 3-0 geride tamamlayarak ödedi. Nöbetçi olarak sahaya çıktığı maçlarda görevini layıkıyla yerine getiren Adem Büyük karnesine 2 gol ekledi. Galatasaray mecbur olduğu 3 puanı büyük ölçüde ilk yarıda cebine koydu ve ikini 45 dakika neredeyse formaliteye dönüştü. Puan cetvelinde önünde yer alan 4 takımın 2’şer puan kaybettiği bir haftada sarı kırmızılılar istediğini umduğundan çok daha rahat elde etmiş oldu.

(Trabzonspor’un eksik maçını saymazsak) Zirveyle puan farkı 3’e indi, Fenerbahçe hem puan hem de averaj olarak geçildi ve özet olarak ligin ikinci yarısında başlayan koşu meyvelerini vermeye başladı.

İŞİN 'AMA'SI VAR

Bunlar iyi haberlerdi ama... İşin elbette bir de ‘ama’sı var... Galatasaray için işlerin güçleşeceği haftalar da geldi çattı... Bu koşunun anlamlı hale gelmesi için, işin ‘tamamına ermesi için’, yaklaşmakta olan zorlu maçlarda ne yapacağı önemli Galatasaray’ın. Ufukta Başakşehir, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Sivasspor deplasmanları, Trabzonspor ve Beşiktaş maçları gibi her biri 6’şar puanlık maçlar beliriyor artık yavaş yavaş... ‘Mayıslar bizimdir’ demek için o maçlarda ne yapacağı önemli Fatih Terim ve öğrencilerinin... ‘Erimez’ görünen fark eridi ama iradeye, konsantrasyona, iyi oyuna asıl şimdi ihtiyaç var... Aslan, çok alışık olduğu payını almak için lige asıldı, ama pençesini vurup vuramayacağını hep birlikte göreceğiz...





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