Aslan kükresin biz sevinelim

Galatasaray bu sezon Avrupa Planı’nı pek kimsenin, hatta belki kendisinin bile ummadığı şekilde sürdürüyor. Grup maçlarında neredeyse hep doğru oyunu oynayarak, doğru taktik cevaplar ve rakip için zorlu sorular hazırlayarak ilerledi.

Marsilya karşısında da bu durum değişmedi. İlk dakikalardan itibaren agresif oynayacağına dair sinyaller çakan Fransız ekibini doğru noktalarda doğru dozajda baskıyla durdurmayı başardı.

10’uncu dakikada Diagne ile direğe takıldı fakat tesellisi hemen yetişti. Cicaldau’nun kurnazca kaptığı topu Feghouli’ye aktarması ve onun pasında kendi başlattığı aksiyonu golle tamamlaması futbolun güzelleştiği anlara bir örnekti.

HAZIRLAYICI/PİŞİRİCİ CİCALDAU

İkinci golün de hazırlayıcısı/pişiricisi olan Cicaldau, oyunda kaldığı sürede gol attı, “attırdı”, hücum hattını besledi ve mesela Kamara’nın belalısı da oldu; özetle mükemmel maç çıkardı.

İkinci yarıda da oyunun akışına hükmeden bir Galatasaray vardı sahnede. Rakibinin üstüne yürüme çabalarını savuşturan, Muslera liderliğinde akıllı ve tedbirli şekilde savunma yapan Galatasaray bolca fırsat da yakaladı.

Maçı kopartmak için anahtar pozisyondaki üçüncü golü 64’üncü dakikada Feghouli’yle bulan sarı kırmızılar, tam rahatlamışken skor bayağı uyduruk bir penaltıyla eridi.

Fakat ne gam! 83’te Babel oyuna girdi, Marcao’nun uzun metrajlı mükemmel pasıyla buluştu ve ayağının tozuyla golünü attı.

BU ÇAĞDA NASIL BiR KAFA!

4-1’den hemen sonra bir gol yiyerek zaferinin son dakikalarını hafiften bir tedirginlikle yaşasa da taraftarının desteğiyle, güzel futbol oynayarak, maçın her anında varlığını ve üstünlüğünü hissettirerek hak ettiği net bir galibiyet aldı Galatasaray...

Taraftar, gücünü yarattığı muhteşem gürültü ve doğru baskıyla zaten hissettiriyor. Fakat sahaya birşeyler atmak ne demek, nasıl bir kafa bu çağda? Tıkır tıkır oynayan takımın konsantrasyonunu dağıtmaktan tutun, cezaya kadar pek çok sevimsiz sonucu olan, daha önemlisi Galatasaray taraftarına yakışmayan hareketler bunlar.

Neyse, zaferi kutlayalım; aslan Avrupa’da kükresin, biz de sevinmeye devam edelim. Bravo takım...