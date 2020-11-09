Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 3’er, Trabzon ve Alanya’nın 2’şer puan kaybettiği haftanın son maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor’u yenerek üst üste 3. maçını kazandı ve adeta “Zirve bensiz olmaz, sıkışalım biraz” dedi. Futbol yetenekleri tartışılmayan ama profesyonel anlayışları zayıf, ilerleyen yaşlarıyla vermeden de para kazanmaya odaklanan Feghouli ve Belhanda’nın iyi günlerinde Galatasaray her maçı kazanmaya yakın. Hele arda-Babel gibi bedeni yorgun ama futbol tekniği ve zekası yüksek iki ustanın desteğinde bu işler daha da kolay olur. Bir de Emre Kılınç gibi arı misali çalışan, ince iş yapan, şut atan adamınız varsa keyifler keka.

ATSAM ATAMAM SATSAM SATAMAM

Sivas, Galatasaray’ın istediği oyuna maçın başında teslim oldu. Ayağa pasla rakip alanda kalan, oyunu sabırla rakip alana taşıyan ve Sivas’ın hatasını bekleyen Galatasaray, 19. dakikada Feghouli’nin asistinde Belhanda ile güzel bir gol attı. Belhanda ve Feghouli, Terim için için ‘atsam atamam, satsam satamam’ nitelikte iki adam. 5 dakika sonra Babel’in pasında Emre Kılınç topu auta atarken, 35’te Feghouli’nin şutunu Samassa kurtardı ve Galatasaray’a ikinci gol şans vermedi. Marcao ve Luyindama’nın Galatasaray’ın stoperleri olmadığını sürekli yazıyorum. Her an hataya açık, sakatlanma risklerine gebe, baskıda zorlanan bu ikili arasına taç atışında sızan Kayode Marcao tarafından düşürüldü ve penaltı Fajr direğe nişanlayarak Sivas için maçın kader anlarından birini imza koydu. İkinci yarının hemen başında Belhanda’nın nefis asistiyle Arda 9 yıl sonra Galatasaray’a gol kazandırdı.

OKAN KALEDE DEVLEŞTi

Türkiye ligleri, Avrupa ve Afrika’nın 2. sınıf, tapon futbolcularının pazarı oldu. Sivas’ta bu vasıflara uygun 4 oyuncu var. Galatasaray’ın futbolunu ve futbolcusunu çözmüş, set oyundan nasıl skora gidileceğini iyi bilen hocası ve yaşlı ama yetenekleri yüksek, iyi günlerinde maç alacak oyuncuları var. Ve özgüven, futbolu bilen kadro son bölümde zorlansa da maçtı almayı bildi. Okan, Gradel’in mutlak bir golünü kurtarırken Galatasaray defansı alarm veriyordu. 76’da Caner farkı 1’e indiren golü attı ve sonrasında sahneye kaleci Okan çıktı. okan’ın golde hatası vardı ama Yasin ve Kone’nin vuruşlarında yaptığı kurtarışlarla maçı çeviren isim oldu. Geçen yıl 2 haftada 1 maç alan hakem abdülkadir Bitigen bu yıl unutulmuş olmanın psikolojik bozukluğu ve küskünlüğü içinde dün verdiği ve vermediği kararları ve vücut diliyle çok kötü bir günündeydi. Fatih Terim akıllı bir hesapla Sivas’tan da alması gerekeni aldı ve zirvede kendini bir yer kaptı.