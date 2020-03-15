Tükenmişlik sendromu

EĞER F.Bahçe Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor karşısına bu tükenmişlik, sezonu bitirmişlik sendromu içerisinde çıkarsa tek teselli bulacağı Türkiye Kupası’na da veda eder. F.Bahçe son 7 maçında da galibiyet alamadıysa, şubat başlarında şampiyonluk hesabı yaparken bugün ligin bir an önce bitmesini isteyen bir anlayışla sahaya çıkıyorsa bu F.Bahçe’nin karakterinde, genlerinde olan bir yapı değil. İlk yarıda yüzde 68 topla oynama üstünlüğüne sahip F.Bahçe’nin rakip kaleye attığı tek şut, kullandığı tek korner yok. Rakip ceza sahasına 3 defa gidebilen bir takım ne amaçla yüzde 68 oranında topu ayağında tutar? Bir antrenman, mevsim başı hazırlı maçına çıksa bu kadar kişiliksiz bir futbol oynamaz bir takım. Üstlerindeki çubuklu formanın mazisi buna müsaade etmez zaten. Tecrübeleriyle krizlerin nasıl üstesinden gelebileceklerini iyi bilen ve resmi geniş çerçevede görebilen ne bir yöneticisi ne de bir lideri vardı F.Bahçe’nin. Yöneticisi Ersun Yanal’a güven bittiği için o zaten gitti. Lider doğru işi yapar, yönetici işi doğru yapar. Ne yöneticisi Yanal işi doğru yapabildi ne de lider Ali Koç doğru işi yapabildi.

DOKUZ ŞUTTA İSABET YOK

TRİBÜNLERİN sınırsız destek verdiği lider ve yönetici gelinen noktanın ilk sorumluları. “At adımına göre değil, adamına göre yürür” diye eskilerin bir sözü vardır. Bunu F.Bahçe’nin performansının geldiği bu noktada da söyleyebiliriz. Kaleye şut atamayan F. Bahçe olur mu? İkinci yarı attığı 9 şutta çerçeveyi bulamayan F.Bahçe olur mu?

VAR KARARI DOĞRUYDU

GEÇEN haftadan 6 farklı oyuncuyla başlasa da Emre, Harun, Mehmet, Tolga, Rodrigues, Zajc bu kadar boş oyuncular mı? İlk yarı Konya 16 ve 24’te Konya Ömer Ali ile iki kez gole yaklaştı. Ömer Ali’nin vuruşunda Harun’un gol çizgisinde çıkardığı topta VAR’ın kararı doğruydu. Top, çizgiyi tamamen geçmemişti. 41’e Skubic’in ortasında Bajic nefis bir vuruşla Konya’yı öne geçirdi.

RUHLAR KAYBOLMUŞ

İKİNCİ yarıda Mehmet Ekici’in yerine Deniz’in, Emre’nin Mevlüt’ün oyuna girişi F.Bahçe’de hiçbir şeyi değiştirmedi. Dünkü ringe havlu atmış bir boksörün hali vardı konuk takımda. Bedenler ayakta ama ruhunu kaybetmiş futbolcu grubu ve heyecanı bitmiş, inancı sarsılmış taraftar kitlesi Türkiye Kupası’nın alınmasıyla kendine gelebilir mi? İnanın çok zor görünüyor. Son 25 dakikayı 10 kişi son 13 dakikayı 9 kişiyi oynayan Konya karşısında bulduğu birkaç net pozisyonu da değerlendiremedi Fenerbahçe. Bu kadro Fenerbahçe’nin kadrosu değildir!

SORUMSUZLUĞA HAKLARI YOK!

HER zaman inandığım felsefe, ikinci sınıf isimlerle birinci sınıf işlerin başarılamayacağıdır. Kovid 19 Virüsü’nün dünyayı sarstığı bir ortamda futbol oynama zevkinin sıfırlandığını da kabul ederim ama Fenerbahçe forması giyenlerin bu kadar sorumsuz olmaya hakkı yok, buna isyan ederim. Bu tükenmişlik sendromu içinde çerçeveyi bulan şut atamayan Fenerbahçe sadece ev sahibi Konyaspor’un olmak ya da olmamak kavgasında, onlara büyük moral kazandırdı.

GENÇ HOCA GEREKLİ

Futbolda her maçın değeri büyük. Hele F.Bahçe gibi büyük takımlar için. Lider, artık mutlaka doğru işi yapmalı. Finans kriterleri ne olursa olsun bu takımın başına kariyeri olan genç dinamik bir teknik adamı getirmeli. F.Bahçe bu yolu bulabilecek büyüklükte bir kulüptür.