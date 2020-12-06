Terim gibi açık olalım

Bu yazıya bir Terim yazısı diyebiliriz. İki noktadan bakacağız. 1) Covid 19 ve masallar, 2) Mazeretlere sığınmama. 10 yıl kadar önce bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basın toplantısında Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola, futbolcuları hiç kampa almadığını hatta yakın deplasmanlara bile sabah otobüsle gittiklerini söylemiş, oyuncularının aileleriyle birlikte olacakları her anın takım motivasyonuna bireysel katkı yapacağını ifade etmişti. 10 yıl sonra dün maç öncesinde bu Covid günlerinde Terim kampı mecbur olmadıkça kaldırdığını, evden maça dönemi başlattıklarını söylerken sanki bu pandemide günlük vakaların resmi 30 bini aştığı ortamda futbolun, liglerin iptalini ister gibiydi.

Terim haklı. Mesafeye, hijyene dikkat, beraberlikten, yakın temastan kaçının talimat ve nasihatlerinin havada uçuştuğu ortamda nasıl olacak bunlar. Futbolun içinde maalesef hepsi var. Beraber olmak yok, yakın temas yok, tam hijyen yok o zaman futbol da oynanamaz. Ama öyle bir endüstri ki bu futbol, her ülke kapanıyor ama sadece futbol kapanmıyor. Fatih Terim’in parmak bastığı nokta çok kişinin dikkat etmesi gereken noktadır.

TERiM FARKLI MESAJLAR VERDi

Yıldızlarım sakattı, cezalıydı, Covid’di gibi mazeretler başarıyı getiremez. Başarı, ele gelen kağıtlara değil, o kağıtların nasıl kullanıldığına bağlıdır. Son iki maçta rakip ceza sahasında 85 kez topla buluşan 23’ü isabetli 48 şut atan bir 11’i değiştirme kararı kolay verilemez. Belhanda, Arda, Falcao, Babel değil hatta Messi bile olsa...

Terim takımın kimyasını en iyi belirleyen liderlerden biridir. Ama ‘kazanan takım bozulmaz’ diye bir mantık yok. Yan yana gelen yek diğerini tamamlama hedefe odaklanma isteği aynı oyuncuları performans düşmedikçe yan yana tutmak çok normal. Oynasın oynamasın futbolcularına güven ve adalet izlenimi veren, yıllardır eksiklerine rağmen mazeret üretmeyen ve varlarla, oynayanlarla hedefe giden Terim dün de çok farklı mesajlar verdi.

iKiNCi GOL HATAY’I YIKTI

Maça gelirsek... Hatay 62 dakika her an beraberlik golüne ulaşabilirdi ama 64’te 2’yi yiyince maç bitti. Son vuruşlarda, atak sonlandırmada ve ceza alanı içinde pas hamlelerinde başarısızdı konuk ekip. G.Saray ilk haftadaki ritminden uzak, savunmada pozisyon veren bir görüntüdeydi. Terim oyunun sonlarına doğru Arda, Belhanda, Babel, Luyindama’ya iltifat etmeyip başlangıç felsefesine uygun şekilde genç Ali Yavuz ve Kerem’i oyuna katarken isimleri büyük ama gayretleri küçük isimlere bu yarışta ihtiyaç duymayacağını söyledi.

Son sözüm; değeri Hatayspor’un değerine yakın Diagne, attığından çok daha kolay golleri kaçırıyorsa Falcao’ya forma şansı kısa zamanda doğar.

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