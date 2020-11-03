Tatilde idman maçı

Güneş, deniz, yemekler harika... Ruslar pandemi olmasa Antalya’dan çıkmazdı. Almanlar ve İngilizler de öyle. Tam bir veteranlar diyarı. 30 yaşın üzerinde, çoğu bedelsiz 8 futbolcu ile maça başlayan Antalya’da Podolski, Nuri Şahin, Naldo, Veysel, Jahovic, Origil, Boffin ve Kudryashov emekli gibi, tatildeler. Maça başlarken Fenerbahçe’de 7 futbolcu 30’un üzerinde. Sahada 15 futbolcu toplam. Başta Sosa olmak üzere sahada 11 bitkin, yorgun ve heyecanlarını, duygularını yaptıkları işe katamamış, sezonun en kötü futbolunu oynayan bir Fenerbahçeli futbolcu grubu.

JAHOVIC SEVİNDİRDİ

İlk yarının son dakikasında Serdar’ın aşil tendonuna basıp kırmızı kart görev Jahovic’in takımını bir eksik bırakmasına Erol Bulut yedek kulübesindeki yıldız bolluğundan daha çok sevinmiş olmalı. 18 transfer... Belki hepsi birer değer. Ama Fenerbahçe ilk yarıda oynadığı gibi oynamamalı. İlk 20 dakikada 5 net gol pozisyonuna giren sarı lacivertli ekibin kalesinin ilk top 38. dakikada geldi. Fenerbahçe, teknik direktörü gitmiş, bu bedelsiz tatilcileri mutlaka yenecekti. 11’e 11’de olmadı ve ikinci yarı beklenen golle başladı. İlk yarıda saç yolduran oyunun ve kaçırılan gollerin sonrasında Erol Bulut 2. yarıya başlarken yedek kulübesinde pahalı yıldızlarına bakmadı bile. Ve maça başlayan 11’e adeta “İlk 45 dakikayı hatırlamak istemiyoruz. Temizleyin futbolunuzu” der gibiydi.

KAÇIRDIKÇA KAÇIRDI

2. yarı Fenerbahçe yine atak üstüne atak yaparak başladı. Valencia’nın ortasına Ozan temiz bir vuruşla golü buldu ve takımdaki stresi aldı derken, Tisserand ve Caner defansın göbeğinde tatildeki Alman golcü Podolski’ye beraberlik golüna attırdı. Fenerbahçe yağmur gibi geldi 10 kişi kalan Antalya’nın üstüne. Samatta, Pelkas, Tisserand kaçırdıkça kaçırırken Gustavo’nun topu da direkte patladı. Bu sezon Fenerbahçe’nin direkten dönen 6. topuydu. Durarak oynarsa 60 dakikalık futbol gücü olan Sosa’nın yerine Perotti sahne alırken Pelkas da yerini Cisse’ye bıraktı. Ünlü Fransız futbolcu Cantona’nın “Ben belli bir takıma karşı değil yenilgiye karşı oynarım” sözlerini hatırladım.

10 ATACAKKEN...

Bir başka tatilci Nuri Şahin’in çıkması ile oyuna giren Freddy dışında yenilmemek için oynayan oyuncu yoktu Antalya’da. 75 dakikaya kadar rakip ceza sahasına orta yapamayan Antalya, tam anlamıyla dağılmış, oyun tek kaleye dönmüş, rakip kaleye 28 şut atmış, akıl almaz golle kaçırmış Fenerbahçe, kapalı kapınını nasıl açılacağına daha çözememiş bir görüntü içindeydi.

Cisse ve Perotti’den sonra ademi, Mert Hakan ve Sinan’ı da oyuna alarak gol arayan Erol Bulut’un takımı tartışılacak bir penaltı kararının sonrasında düşürülen Perotti’nin vuruşuyla maçı kazandı. 10 gol atacağı maçtan 1 penaltı golüyle ayrıldı. Bedelsizler ile bedellilerin maçında yenilgiyi bedelsizler hak etmişti. Fenerbahçe şampiyon olacaksa, Fenerbahçe lig heyecanını içinde duyan ve hep kazanmaya oynayan futbolcularının heyecanı ve motivasyonu olacaktır. Bu resim şu an görünmüyor.