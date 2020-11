Bu lig, 10 maçta 16 puan kaybeden Başakşehir’i şampiyonluk yarışında tutabilecek skorlara gebe bir lig. Ama Başakşehir bu yarışta olmak isterse. Bu kadar gol yiyen, kazandığına inanıp disiplininden kopan bir Başakşehir ile bu iş olmaz. Başakşehir’in Manchester’daki gol arzusu ile savunmayı az adamla bırakan oyun anlayışı Denizli’de de vardı. Ama Old Trafford’da Başakşehir’in başına gelenler ilk 20’de dün Denizli’nin de başına geldi. Sizden güçlü takımlara karşı deplasmanda oynuyorsunuz. Set oyununa dönüp rakip sahaya gidiyorsunuz ve savunmada az adamla kalıyorsunuz. Olmaz. Kendi atak çıkışlarınızda topa sahip olacak ve rakibe kontra şansı vermeyeceksiniz. Chadli, Visca gibi oyun görüşü iyi, ayak hakimiyeti harika iki futbolcu milimetrik paslarla Denizli savunmasının içine Gulbrandsen gibi hızlı, çabuk, ani patlayan ve gol vuruşları mükemmel bir adamı iki kez soktu, maçı adeta bitirdi. Denizli aynen United karşısındaki Başakşehir gibiydi. Açık oynuyor, gol istiyor ve arkayı açıyordu. Rodallega, Aissati, Sagal ve Bakalorz bu gol şanslarını buldu. İkinci yarı tablo aynıydı. Ba ile 3-0’ı bulunca konsantrasyon kayboldu. Hatta Okan Buruk, aynı anda yapmayacağı değişiklikleri yaptı, elinde olsa ümit takımı oynatacaktı. Skor 3-1’e geldiğinde bile son düdük çalmadan maçın bitmeyeceğini unutmuştu Başakşehir. Rodallega’nın skoru 3-2’ye getirmesinden sonra panik yaşayan Başakşehir’de Skrtel açık bir penaltıyla Mustafa’yı düşürdü ve 90+5’te VAR davetiyle verilen penaltıda Denizli, skoru 3-3’e getirdi. Bu Başakşehir’in Old Trafford’da yapamadığı şeydi. Bu lig, her skora gebe.

