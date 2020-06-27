Sergen'le değişen ve gelişen Burak

Elneny ,N’Koudou, Diaby, Ruiz hatta Lens’in Türkiye’de işi ne? ‘Dünkü maçı Burak aldı, Hadziahmetovic verdi’ dersek doğru sözü söylemiş oluruz. Beşiktaş, pas yollarının kilit oyuncusu, takımın en kreatif ismi Ljajic’in sakatlanmasının sıkıntısını dün çok yaşamadı. Yüksek beklentiler futbolcuları strese sokar, baskı altında bırakır. Beşiktaş’ın 28 maçta topladığı puanlardan sonra Avrupa Ligi hesabı yapması, futbolcularda bırakın stres, hiçbir heyecan ve motivasyon yaratmamış. Ama düşme hattındaki Konyalı futbolcular maça büyük baskı altında çıktılar. Öyle ki 14.dakikada Hadziahmetovic’in sorumsuzca Lens’in bileğine basması ve gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakması bu baskının sonucu. Zaten Konya için maç o anda bitti. Tüm direnme gücü kırıldı.

BURAK, GÖKHAN VE ATIBA...

Beşiktaş'ta emektarlar; Burak, Gökhan ve Atiba dışında yüksek konsantrasyonla oynayan hedef odaklı oyuncu yok. Kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan giydikleri formayı çıkarmamanın hesabını yaparak takıma katkı veriyor. Burak son 5 maçta 5 gol imza atarken takımına liderlik etmede, geriye gelip top alarak kendine dripling alanı yaratmada ve ekibini öne taşımada son derece başarılı. Ayrıca attığı gol dışında geçen haftaki 2 asistine bu hafta da Diaby ve Lens’i de ekleyerek toplamda 7 asiste ulaştı.

SADECE SAVUNARAK KÜMEDE KALAMAZSIN

Konyaspor için bundan sonra çok zorlu haftalar başlıyor. Beşiktaş’ın da Sergen’le başlayan çıkışı her maçta galibiyeti getirecek bir futbol kalitesini ortaya koyamıyor. Dediğim gibi dün gece maçın kahramanı Burak’tı. Ligin sondan üçüncü sırada yer alan takımı Konyaspor’un mağlubiyet sayısı Beşiktaş’ın yenilgisinden sadece 2 fazla. Ama Konya sadece 5 maç kazanabilmiş. Savunmaya dayanarak kümede kalmak çok zor. 52. dakikada Lens’in golünden ve skor 3-0’a geldikten sonra Bülent Korkmaz oyuncu değişiklikleriyle skorun değişmeyeceğini biliyordu. Korkmaz gol odaklı, geniş alanlı, kontrataklarla daha iyi sonuç alır düşüncesindeyim.