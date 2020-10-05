Geçen yıl takım ruhunun yokluğu ve uyum sorunlarıyla F.Bahçe’nin ilk haftalarda yaşadığı puan kayıpları ligden çok erken kopmasına yol açmıştı. Aynı filmi bu yıl Beşiktaş yaşayacak gibi. Mevsim başında Sergen Yalçın ayrılmak istedi. Tüm iskeleti bozulmuş, kalecisi Karius, stoperi Ruiz, orta saha göbeğinde Elneny ve santrfor Burak gitmiş ayrıca iki bek Gökhan-Caner takımdan kopmuşken görmez miydi Sergen, başına neler geleceğini... Ahmet Nur Çebi iyi niyetli ve gerçek Beşiktaşlı...

Fikret Orman’ın bıraktığı borç ve veteran futbolcu yıkıntısının altından çıkmak için Sergen’den başka güveneceği kimse yoktu etrafında. Beşiktaş yönetimi ne zamana kadar Sergen’i tutacak ve Sergen ne zamana kadar dayanacak, bu maç maç skorlara bağlı.

Dün, yıllık 4 milyon Euro’dan başka bir şey görmeyen, sıfır konsantrasyonlu Vida’nın yerine Montero’nun, küçük takımların büyük oyuncusu Mensah’ın yerine Josef’in ve N’Sakala’nın yerine Rıdvan’ın ilk 11’de olması doğru hamleydi. Ama ilk 11’in 8’i defansif karakterdeydi. Ljajic ve Oğuzhan gibi gol pası atabilecek, iyi orta yapabilecek isimlerin yokluğunu anlayabilmek zordu. Beşiktaş rakip kaleye gidemiyor.

Ligin en düşük bütçeli en isimsiz kadrosu G.Birliği önünde kaybedilen 3 puanın acısı fazla olacak. Beşiktaş’ta isimlerin değil ekip ruhunun oyuncu seçiminin ve kazanma heyecanının azlığı sorgulanmalı. Bu gidişe Sergen de dayanamaz Beşiktaş da.