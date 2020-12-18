Rotasyon ve maç ritmi

90’lı yılların bu iki oyuncusu dün yine karşı karşıyaydı. Penbe, kaybedeceğini bildiği Yalçın ise kazanacağından emin olduğu bir maça çıkmıştı. Mücadele iyi bir antrenman maçı oldu.

Penbe, kendi kişiliği gibi kazanmaya odaklı bir futbol anlayışından vazgeçmedi. Sergen Hoca aylardır paslanan Vida’yı gerçek yerine, Montero’nun yanında sahaya sürdü. Necip, Larin, Rosier, Dorukhan gibi demirbaşlar sahada kalırken uzun maratonda kadroya alternatif olamayacağına inandığı gençleri skor 3-0 olduktan sonra sahaya sürdü Sergen Hoca.

VIDA MUTLAKA KAZANILMALI

Rosier profesyonel futbol hayatının ilk golünü atarken Larin bu takımın en önemli golcüsü olduğunu gösterdi. Güven kendi kazandığı penaltıyı kaçırdı. Meziyetleri çok ama sonuca en kısa yoldan gitmek istiyor Güven... Geniş alanı, karşısında tek adamın kaldığı pozisyonları seviyor. Kalabalık veya kademeli defanslar ona göre değil. Atakan her an ilk 11’de yer bulabilir. Vida’nın mutlaka kazanmak ve Welinton’la sıkı bir yarışma içine sokulması lazım. Ve de iyi disipline edilmiş Rosier’in bonservisini almakta bence en iyi zaman bu zaman. Kalesine dönen Ersin ve Utku ile Beşiktaş’ın bu mevkide sorunu yok.

Sonuçta bir antrenman maçı görüntüsü veren karşılaşmada Sergen Hoca futbolcularını hem rotasyonda görme hem de maç ritimlerini bozmama yolunda oynayabilecek durumdaki tüm futbolcularına şans verdi.