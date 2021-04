Peki ya Alanyaspor kazansaydı!

Teknoloji ve iletişimin bu kadar geliştiği bu çağda herkes herkesin ne yaptığını biliyor.

Dolasıyla Alanyaspor için bu saklanacak bir şey değil. Demek ki halis bir niyet var; sadece antrenman yapma arzusu. Şayet Alanya, Beşiktaş’ı yenmiş olsaydı sosyal medya ne yazardı, bunu sorgulamak lazım.

Bence hiç üstünde durulacak bir konu değil bu zamanda. Ama öyle bir futbol ikliminde yaşıyoruz ki, her insanın her insandan kuşku duyduğu, negatifin her platformda pozitife tercih edildiği bir dünyada sosyal medyanın ayağa kalkmasını yadırgamamak lazım. Yine de Alanyaspor’un antrenman için başka bir sahayı seçme şansı mutlaka vardır; en kolayına gitmeleri yanlıştı.