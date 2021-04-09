MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları İlker YASİN YazılarıPeki ya Alanyaspor kazansaydı!
Geriİlker YASİN Peki ya Alanyaspor kazansaydı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 09.04.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Peki ya Alanyaspor kazansaydı!

İlker YASİN
İlker YASİN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlker YASİN
İlker YASİN
Peki ya Alanyaspor kazansaydı!

Hürriyet yazarlarından İlker Yasin, Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından başlayan tartışmayı değerlendirdi.

Teknoloji ve iletişimin bu kadar geliştiği bu çağda herkes herkesin ne yaptığını biliyor.

Dolasıyla Alanyaspor için bu saklanacak bir şey değil. Demek ki halis bir niyet var; sadece antrenman yapma arzusu. Şayet Alanya, Beşiktaş’ı yenmiş olsaydı sosyal medya ne yazardı, bunu sorgulamak lazım.

Bence hiç üstünde durulacak bir konu değil bu zamanda. Ama öyle bir futbol ikliminde yaşıyoruz ki, her insanın her insandan kuşku duyduğu, negatifin her platformda pozitife tercih edildiği bir dünyada sosyal medyanın ayağa kalkmasını yadırgamamak lazım. Yine de Alanyaspor’un antrenman için başka bir sahayı seçme şansı mutlaka vardır; en kolayına gitmeleri yanlıştı.

False
İlker YASİN
İlker YASİN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe (Maç özeti ve goller)
Fenerbahçe Beko 67-93 Real Madrid (Maçın özeti)
Denizlispor 1-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve goller)
Ofsayt ne demek? Ofsayt terimi hakkında bilgiler